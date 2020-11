Ikea i InPost nawiązują współpracę. Zakupy odbierzesz w paczkomacie

fot. travellifestyle / Shutterstock

Ikea wprowadza nową usługę "Dostawa do Paczkomatu". Klienci szwedzkiej sieci sklepów zamówią produkty do jednego z 9 tys. paczkomatów InPost. Cena za usługę wynosi 12 zł.

Ikea Retail Polska i firma InPost nawiązały współpracę w zakresie dostaw towarów do paczkomatów. Owocem działań jest udostępnienie klientom meblarskiego giganta nowej usługi "Dostawa do Paczkomatu". Zamawiający mogą kupować przez internet produkty, które spełnią dwa warunki:

ich maksymalne wymiary nie przekraczają 56/36/38 cm ,

, ich waga wynosi do 24 kg.

Koszt usługi wynosi 12 zł - niezależnie gabarytów towaru (muszą mieścić się w podanych wcześniej maksymalnych rozmiarach). Czas dostawy produktów w nowej opcji to 1-2 dni robocze.

"Dostawa do Paczkomatu" dostępna w całej Polsce

– Jestem przekonany, że klienci Ikea bardzo szybko polubią korzystanie z nowej opcji dostawy do paczkomatów InPost. Sieć 9000 lokalizacji sprawia, że teraz oferta Ikea będzie łatwo dostępna dla znacznie szerszej grupy konsumentów w całej Polsce. Warto zwrócić uwagę, że cena przesyłki – której waga może sięgać aż 24 kg – jest bardzo atrakcyjna (...) opcja dostawy do paczkomatów motywuje prawie 70 proc. klientów do zakupów w danym sklepie internetowym. Dziś taka forma dostawy to must have dla każdego większego sklepu internetowego – oprócz dostępności w trybie 24/7, daje możliwość bezdotykowego otwierania skrytek za pomocą aplikacji mobilnej – komentuje Rafał Brzoska, prezes InPost.

Już teraz dostawa do 9 tys. Paczkomatów @PaczkomatyPL dostępna jest Klientów @IKEAPolska. Ta prosta i wygodna opcja odbioru zamówień możliwa jest dla blisko 4 tys. artykułów z oferty dostępnej na https://t.co/XvwyZMM5Lq oraz w aplikacji IKEA.📦https://t.co/sTLyOrR65I pic.twitter.com/hlot6jxggT — IKEA Polska (@IKEAPolska) November 16, 2020

– Dzięki podjęciu współpracy z InPost nasi klienci otrzymują wygodny sposób dostawy produktów. Mogą odbierać je z paczkomatów w dowolnym momencie, przez całą dobę, z zachowaniem sanitarnych rygorów, co jest szczególnie istotne w dobie pandemii koronawirusa. Przygotowując się do uruchomienia usługi jeszcze dokładniej dopasowaliśmy rozmiary opakowań do wielkości zamówienia. W ten sposób minimalizujemy zużycie papieru i optymalnie wykorzystujemy przestrzeń w transporcie przesyłek – mówi Andrzej Sadecki, Country Customer Experience Manager w Ikea.

Wiemy, że na to czekaliście!

Teraz aż 4000 produktów z @IKEA zamówicie do Paczkomatu. System na stronie https://t.co/lOtvK37BGD, jak i w aplikacji sklepu sam zakwalifikuje, czy wybrany artykuł spełnia możliwości tej formy dostawy. 🙂#InPost #Paczkomaty #IKEA pic.twitter.com/nPkcId0HpI — PaczkomatyPL (@PaczkomatyPL) November 16, 2020

Udział sprzedaży online w całkowitej sprzedaży wzrósł dwukrotnie z 10 do 20 procent w 2020 r.,. Liczba odwiedzin na stronie ikea.pl wzrosła w tym roku o 30 proc. do rekordowego poziomu 154 milionów. Polska to jeden z najszybciej rosnących rynków online w Ikea na świecie, podaje szwedzka firma.

„Dostawa do Paczkomatów” jest kolejną usługą, obok Punktów Odbioru Zamówień, wprowadzona przez Ikea podczas pandemii koronawirusa. Czasowe zamknięcie sklepów uniemożliwiło robienie zakupów w stacjonarnych placówkach zarówno na wiosnę tego roku, jak i obecnie. Sklepy poszukują nowego formatu oraz testują nowe rozwiązania technologiczne. Ikea posiada 37 Punktów Odbioru Zamówień.

DF