Zakupy w sieciach handlowych coraz droższe. Gdzie ceny wzrosły najmocniej?

W sierpniu wartość uśrednionego koszyka zakupowego wzrosłą w relacji miesięcznej o 1 proc. Najmocniej podrożało mięso, wędliny i ryby – wynika z raportu ASM Sales Force Agency. W której sieci można było zrobić zakupy najtaniej, a w której za porównywalne produkty trzeba było zapłacić najwięcej?

Wartość uśrednionego koszyka zakupowego analizowanego przez ASM Sales Force Agency, na który składa się 40 produktów, wyniosła w sierpniu 231,22 zł – o 1 proc., a nominalnie o 2,21 zł więcej niż w lipcu.

W Biedronce najtaniej

Najtaniej 40 badanych produktów tych samych marek i o tej samej gramaturze można było kupić w sklepach sieci Biedronka. Koszt koszyka zakupowego wyniósł 214,74 zł.

Wartość koszyka zakupowego w największych sieciach handlowych – sierpień 2020 Sieć handlowa Wartość koszyka zakupowego [ w zł] Różnica m/m [w proc.] Różnica m/m [w zł] Biedronka 214,74 -1,4 -3,09 Auchan 220,87 +2,9 +6,26 Carrefour 222,22 +1,5 +3,39 Kaufland 223,82 +0,1 +0,14 Intermarche 225,35 +0,9 +1,96 Makro 230,89 -5,0 -12,13 Tesco 231,9 +0,6 +1,29 E.Leclerc 232,02 +0,3 +0,64 Lidl 233,16 -0,2 -0,41 Selgros 252,06 +7,6 +17,72 E-grocery 256,41 +2,6 +6,58 Źródło: Raport ASM Sales Force Agency

Wynik poniżej średniej można było osiągnąć także robiąc zakupy w sklepach sieci: Auchan (220,87 zł), Carrefour (222,22 zł), Kaufland (223,82 zł), Intermarche (225,35 zł) oraz Makro (230,89 zł).

Najwyższą wartość wybrany do badania koszyk zakupowy osiągnął w przypadku internetowego sklepu E-grocery (256,41 zł) oraz sieci Cash&Carry Selgros (252,06 zł). Trzecią najdroższą siecią w sierpniu okazał się Lidl (233,16 zł).

Stabilne ceny w Lidlu i Kauflandzie

To jednak w Lidlu i Kauflandzie należących do jednego właściciela – niemieckiej Schwarz-Gruppe – wartość koszyka w porównaniu z lipcem były na najbardziej zbliżonym poziomie. W przypadku Kauflandu wzrosła o 0,1 proc., a w przypadku Lidla spadła o 0,2 proc. Niższe ceny badanych produktów w relacji do lipca odnotowano także w Biedronce (-1,4 proc. m/m) oraz Makro (-5 proc. m/m).

Najmocniejszy wzrost dotknął z kolei wartość analizowanego koszyka zakupowego w przypadku sieci Cash&Carry Selgros (+7,6 proc. m/m) oraz Auchan (+2,9 proc. m/m).

– Sierpień zwyczajowo przynosi wzrosty cen niektórych artykułów w sklepach – można to powiązać z powrotem z wakacji i wzmożonymi przygotowaniami do szkół i do pracy. Wracamy do gotowania i przebywania w domach, więc popyt na produkty szybkozbywalne codziennego użytku wzrasta, a co za tym idzie, rosną i ich ceny – tłumaczy Patryk Górczyński, dyrektor zarządzający ASM SFA.

W porównaniu do sierpnia 2019 r. badany koszyk podrożał w przypadku pięciu sieci, z kolei w sześciu można było zrobić zakupy taniej. Jak czytamy w raporcie ASM Sales Force Agency , wzrosły ceny w e-grocery, odczuwalnie zdrożał też koszyk w Tesco (o ponad 7 zł) i w Selgrosie (aż o 11,71 zł). Wyraźnie potaniały zaś zakupy w Biedronce (o 11,5 zł), Intermarche (aż o 14,45 zł) oraz rekordowo w Makro (o ponad 17 zł).

Drożejące mięso, taniejące słodycze

Zestawienie cen poszczególnych kategorii produktowych pokazuje, że w badanych sieciach handlowych w górę poszły zwłaszcza ceny mięsa, wędlin i ryb (o ponad 6 proc.) oraz mrożonek (o niespełna 4 proc.). Wzrosły także ceny nabiału (o 1,5 proc.) oraz nieznacznie chemii domowej i kosmetyków. Stabilne pozostały ceny używek i alkoholu (-0,3 proc. r/r). Najbardziej odczuwalnie spadły za to ceny słodyczy (o ponad 7 proc.).