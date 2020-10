Zakupy spożywcze z dostawą do domu coraz droższe

Forum, Pexels

Biedronka, Auchan, Carrefour, Kaufland, Tesco oraz inne markety oferują zakupy przez internet z dowozem do domu. Koszty dostawy są różne - od zera, po spełnieniu określonych warunków, do nawet kilkudziesięciu złotych.

Jeszcze kilka miesięcy temu zakupy online oferowało tylko pięć sieci spożywczych - Auchan, Piotr i Paweł (obecnie Spar), Tesco, Carrefour i E.Leclerc. Po wybuchu pandemii COVID-19 wiosną tego roku i wprowadzeniu tymczasowego lockdownu więcej marketów zdecydowało się na umożliwienie klientom zrobienia zakupów przez internet i dostarczenia ich do domu.

Sklepy z dostawą zakupów do domu

Podobne zestawienia warunków zakupów spożywczych z dostawą do domu przygotowywaliśmy już kilkukrotnie. Porównując obecnie obowiązujące stawki do cen dostaw sprzed trzech lat, widać, że w przypadku niektórych marketów koszty dostawy zakupów do domu wzrosły kilkukrotnie.

Dla przykładu wtedy w Tesco za dowóz produktów trzeba było zapłacić w granicach 6,48 zł a 11,98 zł. Obecnie ceny zaczynają się od 11,49 zł. W 2017 roku również koszty dostawy w E.Leclerc były niższe niż dzisiaj - sięgały 8,99 zł wobec stawek na poziomie 19,90-25 zł teraz. Najnowsze stawki zamieszczamy w tabeli.

Bankier.pl - Porównanie cen dostaw do domu produktów spożywczych w marketach Market Koszt dostawy Informacje dodatkowe Auchan

14,90 - 19,90 zł Min. wartość zamówienia 100 zł Biedronka z Glovo 0 - 12,99 zł Bez ograniczeń wagowych, dopłata za torbę termiczną 2,69 zł Carrefour 0 - 12,99 zł Nie dotyczy

Carrefour Express z Glovo 10,98 zł Nie dotyczy E.Leclerc 19,90 - 25 zł Dopłata powyżej 100 kg Kaufland 9,90 - 15,90 zł Min. wartość zamówienia 40 zł Lewiatan 0 - 15 zł Min. wartość zamówienia 80 zł Spar (dawniej Piotr i Paweł) Od 20 zł Dopłata powyżej 30 kg Tesco 11,49 - 23,49 zł Nie dotyczy Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji udostępnionych przez sklepy.

Biedronka – ile zapłacimy za dostawę zakupów?

Biedronka oferuje klientom możliwość zamówienia zakupów przez internet za pośrednictwem aplikacji Glovo. Koszty dostawy uzależnione są od wartości produktów:

0 zł za zakupy powyżej 199 zł,

za zakupy powyżej 199 zł, 5,99 zł za zakupy od 150 zł do 198,99 zł,

za zakupy od 150 zł do 198,99 zł, 9,99 zł za zakupy od 50 do 149,99 zł,

za zakupy od 50 do 149,99 zł, 12,99 zł za zakupy poniżej 50 zł.

Zamówienia realizowane jest w około 1 godzinę. Istnieje również możliwość zamówienia dostawy na wybrany dzień. Dodatkowo klienci Biedronki zapłacą za reklamówki – każda za 0,49 zł. Natomiast przy zakupie produktów chłodzonych i mrożonych będzie naliczona dopłata za torbę termiczną w wysokości 2,69 zł.

Dostawy realizowane są w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Gdyni, Gdańsku, Sopocie, Poznaniu, Katowicach, Szczecinie, Olsztynie, Bydgoszczy, Toruniu, Płocku, Lublinie, Białymstoku, Gliwicach, Chorzowie, Sosnowcu, Zielonej Górze oraz Rzeszowie.

Warto pamiętać, że podczas składania zamówień za pośrednictwem aplikacji Glovo zostanie doliczona opłata w wysokości 2,49 zł za złą pogodę dla kuriera.

Tesco – gdzie dowozi zakupy?

Koszt dostawy zakupów z Tesco wahają się od 11,49 do 23,49 zł i uzależnione są od terminu realizacji zamówienia oraz miasta. Dodatkowo klienci, którzy zdecydują się na dostawę produktów w torbach, zostaną obciążeń kwotą 2 zł – niezależnie od ilości potrzebnych na zapakowanie zamówienia.

Zakupy przez internet w sklepie online Tesco zrobią mieszkańcy ośmiu miast: Warszawy, Wrocławia, Łodzi, Poznania, Gliwic, Bielsko-Białej, Krakowa, Szczecina, Gdyni oraz miejscowości położonych w ich najbliższych okolicach.

Carrefour – ile kosztuje dostawa zakupów?

Carrefour dowozi zakupy do domu klientów we wszystkich miastach, w których znajdują się sklepy francuskiej firmy na terenie Polski. Cena dostawy uzależniona jest od wartości zamówienia:

0 zł za zakupy powyżej 200 zł,

za zakupy powyżej 200 zł, 5,99 zł za zakupy od 100 zł do 200 zł,

za zakupy od 100 zł do 200 zł, 12,99 zł zakupy do 100 zł.

Dodatkowo klienci mogą skorzystać z dostawy z Carrefour Express za pośrednictwem aplikacji Glovo. Koszt dostawy zakupów to 6,99 zł, przy zamówieniach poniżej 60 zł konieczna jest dopłata w wysokości 3,99 zł. Z usługi dowozu zamówienia z Carrefour Express skorzystają mieszkańcy Warszawy, Gdańska, Gdyni, Poznania, Wrocławia, Krakowa, Katowic, Mysłowic, Bytomia oraz Sosnowca.

W ostatnim tygodniu Carrefour zapowiedział wprowadzenie nowej usługi szybkiej dostawy - w ciągu 3 godzin od złożenia zamówienia.

Auchan Direct tańsza o 5 zł

Klienci zamawiający produkty w Auchan mogą skorzystać z opcji dostawy do domu na ten sam dzień – 19,90 zł lub wybrać kolejny dzień i zapłacić 14,90 zł. Usługa Auchan Direct była droższa o 5 zł niż obecnie, trzy lata temu za dowóz w ten sam dzień trzeba było zapłacić 25 zł, natomiast dostawa w kolejne dni kosztowała 19,90 zł.

Opcja dowozu Auchan Direct skierowana jest do mieszkańców miejscowości: Warszawa, Łomianki, Babice, Izabelin, Marki, Ząbki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Michałowice, Ożarów Mazowiecki, Konstancin-Jeziorna, Magdalenka, Lesznowola, Zalesie Górne i okolic, Głosków i okolic, Góra Kalwaria i okolic, Grodzisk Mazowiecki i okolic, Milanówek, Podkowa Leśna, Brwinów, Otrębusy, Komorów i okolic, Nadarzyn i okolic, Prażmów, Wołomin, Zielonka, Kobyłka, Wólka Kosowska i okolice, Łoś i okolice, Grójec i okolice, Legionowo i okolice oraz Nieporęt i okolice Jabłonna.

Dostawa z E.Leclerc, Lewiatana, Kauflandu i Spar

Kaufland przy współpracy z Everli dowozi zakupy do klientów za 15,90 zł. Cena dostawy ulega zmniejszeniu do 9,90 zł przy zakupach powyżej 100 zł, natomiast wartość zamówienia nie może być niższa niż 40 zł.

W Spar (dawniej Piotr i Paweł) klienci zamówią zakupy z dostawą do domu za 19,90 zł lub 25 zł. Wyższa cena obejmuje zamówienia, które mają zostać dostarczone w tym samym dniu. Jeżeli zakupy ważą więcej niż 100 kg, za każde dodatkowe rozpoczęte 10 kg klient zapłaci 3 zł.

Sklepy Lewiatan dowożą zamówienia na terenie Obornik Śląskich, Kuraszkowa, Wilczyn Leś., Siemianic, Ciecholowic za 10 zł, natomiast koszt dostawy poza Obornikami wynosi 15 zł. Minimalna wartość zamówienia wynosi 80 zł. Klienci, którzy zamówią towar powyżej 400 zł, otrzymają darmową dostawę.

DF