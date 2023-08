Nie tylko biznesplan. Nowe zasady zakupu akcji w spółkach zbrojeniowych

Samochody z płonącego statku Fremantle Highway trafią do sprzedaży Frachtowiec Fremantle Highway, przewożący ponad 4 tys. luksusowych samochodów, w tym BMW, Prosche, Audi i Lamborghini, zapalił się 25 lipca na Morzu Północnym, dopłynął do portu. Jak się okazuje, zniszczenia na pokładzie są mniejsze, niż przypuszczano i około tysiąc transportowanych nim aut może trafić do sprzedaży.