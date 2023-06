Zakredytowani Brytyjczycy dostaną wsparcie. Szef rządu spotkał się z bankierami

W związku z rosnącym oprocentowaniem kredytów hipotecznych brytyjskie banki i towarzystwa budowalne zaoferują większą elastyczność tym ich posiadaczom, którzy zmagają się z problemem z ich spłatą - ogłoszono w piątek po spotkaniu ministra finansów Jeremy'ego Hunta z sektorem bankowym.

Rosnące raty kredytów hipotecznych, będące efektem podnoszenia stóp procentowych przez Bank Anglii, stają się coraz poważniejszym zagrożeniem dla brytyjskiej gospodarki, a media od pewnego czasu alarmują, że to zwiastuje kolejny kryzys.

W czwartek Bank Anglii ponownie, po raz 13. z rzędu, podniósł główną stopę procentową - do 5 proc., co oznacza, że jest ona na najwyższym poziomie od 15 lat. Była to reakcja na uporczywą inflację, która spada znacznie wolniej, niż zakładano. W maju roczna stopa inflacji wyniosła 8,7 proc.

Zgodnie z zawartymi w piątek ustaleniami, kredytobiorcy będą mogli dokonać tymczasowej zmiany warunków kredytu hipotecznego, a następnie powrócić do pierwotnej umowy w ciągu sześciu miesięcy. Pozwoliłoby to niektórym na spłacanie przez ten czas jedynie odsetek od kredytu mieszkaniowego, co znacząco obniżyłoby wartość spłat, przy czym ta sześciomiesięczna elastyczność w zakresie zmiany warunków nie wpłynie na ocenę zdolności kredytowej, jak to było do tej pory.

Jednak brak płatności lub całkowita przerwa w spłacaniu kredytu nadal będzie negatywnie wpływać na ocenę zdolności kredytowej, utrudniając zaciąganie pożyczek w przyszłości.

Banki zgodziły się również dać pożyczkobiorcom zalegającym ze spłatą kredytów hipotecznych w dłuższym okresie 12-miesięczny okres karencji przed wszczęciem postępowania w sprawie przejęcia nieruchomości. Podobne rozwiązanie zastosowano w czasie pandemii Covid-19.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński (PAP)

