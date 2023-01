Zakopane wywozi śnieg. Wyjechało już 500 ciężarówek

Niemcy znowu stoją w korkach. Najdłużej w Monachium i Berlinie

Niemcy znów utknęli w korkach. O ile w latach pandemii Covid-19 w godzinach szczytu do centrów miast wjeżdżało znacznie mniej samochodów, to sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu w 2022 roku - pisze we wtorek portal dziennika "Welt", powołując się na badania firmy Inrix. Najbardziej zakorkowane są Monachium i Berlin.