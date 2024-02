Zakopane bez kompletu gości. Górale przesadzili z cenami?

700 zł za nocleg w dwuosobowym pokoju w trzygwiazdkowym hotelu - to średnia cena, która czekała na turystów pod Giewontem. Tatrzańska Izba Gospodarcza ocenia, że podczas tegorocznych ferii obiekty noclegowe w Zakopanem nie mają pełnego obłożenia Najlepszy pod względem frekwencji był drugi tydzień ferii mazowieckich - wówczas zajętych było ok. 70 proc. miejsc noclegowych - dodaje.

fot. Marcin Szkodzinski / / FORUM

"Te ferie jawią się absolutną zmiennością, jeżeli chodzi o frekwencję turystyczną pod Tatrami. To, do czego przywykliśmy, czyli rezerwacje z dużym wyprzedzeniem, są już rzadkością, a okienko rezerwacyjne zmniejszyło się" - powiedział PAP Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej (TIG).

Zwrócił uwagę, że goście rezerwują swój pobyt z krótkim, dwutygodniowym wyprzedzeniem, lub nawet kilkudniowym. "Nie będzie to bardzo dobry sezon" - ocenił i dodał, że najlepszy okazał się dotychczas drugi tydzień tzw. ferii warszawskich, kiedy obłożenie wyniosło około 70 proc.

Jak raportują hotelarze spod Giewontu, pierwszy tydzień ferii był przeciętny, jeżeli chodzi o frekwencję turystyczną, ale nie był zły. Chociaż na Podhalu śniegu nie brakuje, to zdaniem Wagnera, brak śniegu w innych regionach Polski zmienia nastroje popytowe na wypoczynek zimowy.

"Optymistyczne i zaskakujące jest to, że długość pobytu feryjnego się wydłuża mimo niestabilności rynku. W ubiegłym roku średni czas pobytu pod Tatrami wynosił cztery dni. Obecnie średnia to cztery i pół dnia" - powiedział Wagner. Dodał, że wiele rodzin przyjeżdża pod Tatry na tygodniowe pobyty, a swój wypoczynek wiążą z kursami w szkółkach narciarskich dla dzieci.

Podatkowy rozkład jazdy i wskaźniki kadrowo-płacowe na 2024. Ściąga dla przedsiębiorcy Od stycznia 2024 r. zmieniły się wskaźniki kadrowo-płacowe. Prezentujemy najważniejsze zmiany. I zachęcamy do pobrania pliku pdf. Pobierz e-book bezpłatnie lub kup za 20 zł.

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

Najchętniej goście rezerwują oferty pakietowe, to znaczy wybierają nie tylko noclegi z wyżywieniem, ale i dodatkowe atrakcje. Cena mediana zimowego wypoczynku w Zakopanem w hotelu o standardzie trzygwiazdkowym za pokój dwuosobowy to 700 zł.

Jako pierwsi, czyli od 15 stycznia dwutygodniowy zimowy wypoczynek mieli uczniowie z województw: dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Od 22 stycznia do 4 lutego przerwę w nauce mają uczniowie z woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, zaś od 29 stycznia do 11 lutego - z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Jako ostatni, od 12 do 25 lutego ferie będą mieli uczniowie z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego.

autor: Szymon Bafia

szb/ pad/