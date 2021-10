Ponad 16 mln zł na utworzenie w Zakopanem muzeum II wojny światowej

fot. Mike Laptev / / Shutterstock

Muzeum Tatrzańskie otrzymało 12 mln zł dotacji z funduszy unijnych i 4 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego na utworzenie w dawnej siedzibie gestapo w Zakopanem muzeum poświęconemu II wojnie światowej na Podtatrzu. Muzeum poszukuje świadectw i pamiątek z czasów okupacji niemieckiej na Podhalu, Spiszu, Orawie.

Przeczytaj także Górale skarżą się na "cenoczułość" gości na Podhalu

Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na remont zniszczonego budynku willi Palace, czyli dawnej siedziby gestapo w mieście pod Giewontem zwaną Katownią Podhala i uruchomienie w nim muzeum. Będzie to kolejna filia Muzeum Tatrzańskiego.

Od 2020 roku Muzeum Tatrzańskie pracuje nad dokumentacją remontu konserwatorskiego budynku Palace, nad scenariuszem wystawy, opracowywaniem materiałów archiwalnych oraz pozyskiwaniu pamiątek i świadectw.

"W drodze przetargu wybraliśmy firmę, która przygotowała projekt budowlany. Obecnie jesteśmy na etapie składania wniosku o pozwolenie na budowę, a na przełomie roku 2021/22 planujemy ogłosić przetarg na prace budowlane. Pracujemy jednocześnie nad scenariuszem wystawy, gromadzimy zbiory, artefakty oraz wywiady ze świadkami historii" – powiedział PAP Murzyn.

Jak wyjaśnił, ekspozycja stała w nowym muzeum będzie przede wszystkim poświęcona ofiarom II wojny światowej, ludziom, którzy przeszli przez więzienie w Palace, tym którzy tu zginęli albo zostali wysłani do obozów zagłady.

"Chcemy opowiedzieć, jak wyglądała okupacja nie tylko w Zakopanem, ale i na całym Podhalu. Chcemy opowiedzieć tę historię z perspektywy różnych postaw i różnych spojrzeń. Pojawi się temat Konfederacji Tatrzańskiej i Kurierów Tatrzańskich, ale także temat goralenvolku. Chcemy opowiedzieć jak ten proceder współpracy z okupantem wyglądał naprawdę, ponieważ goralenvolk obrósł mitami, które przewyższają prawdziwą skalę tego zjawiska" – wyjaśnił wicedyrektor Muzeum Tatrzańskiego.

W muzeum będzie także zaznaczony temat relacji polsko-słowackich podczas wojny oraz różnych form oporu wobec okupanta.

Władze Muzeum Tatrzańskiego poszukują wszelkich świadectw i pamiątek z czasów niemieckiej okupacji na Podhalu. "Szukamy wszelkich świadectw związanych z okresem II wojny światowej na Podtatrzu. Mogą być to na przykład rzeczy związane z osobami, które trafiły do siedziby gestapo w Palace, mogą być to listy, dokumenty, dzienniki czy karty pracy wywiezionych na przymusową pracę w Rzeszy. Cenne są także relacje osób, które pamiętają te czasy i mogą o nich opowiedzieć" – zaapelował wicedyrektor Muzeum Tatrzańskiego.

Wybudowana w 1930 r. willa Palace w okresie II wojny światowej służyła hitlerowskiemu okupantowi za siedzibę gestapo. Znajdowały się tam m.in. gabinety przesłuchań i cele więzienne, gdzie przetrzymywano, torturowano i mordowano setki działaczy ruchu oporu z całego regionu. Cześć z nich trafiła stąd do obozów koncentracyjnych. Po wojnie komendanci zakopiańskiej katowni Robert Weissmann dostał wyrok zaledwie siedmiu lat więzienia, którego i tak nie odsiedział, ponieważ wyszedł warunkowo na wolność. Jego zastępca i późniejszy komendant Richard Arno Sehmisch dostał wyrok czterech i pół roku więzienia.

Wśród więźniów "Palace" byli m.in. Franciszek Gajowniczek za którego życie w Auschwitz oddał św. Maksymilian Kolbe oraz Kurierzy Tatrzańscy - Stanisław Marusarz, Helena Marusarzówna, Bronisław Czech, dr Wincenty Galica, Marian Polaczyk i Władysław Szepelak.

W latach powojennych w budynku Palace mieścił się m.in. żłobek, szkoła i pensjonat. W 2017 r. obiekt nabyło za kwotę 11,5 mln zł miasto Zakopane przy wsparciu budżetu państwa - z rezerwy budżetowej przeznaczono na ten cel niemal 9 mln zł. (PAP)

autor: Szymon Bafia

szb/ aszw/