Po niemal trzech godzinach w Luksemburgu zakończyło się wysłuchanie Polski ws. praworządności.

We wtorek w Luksemburgu odbyło się spotkanie ministrów ds. europejskich państw UE. Po raz pierwszy w historii przeprowadzili oni wysłuchanie państwa członkowskiego w ramach procedury z art. 7 unijnego traktatu. Szymański odpowiadał na pytania w sprawie stanu praworządności w Polsce. Wystąpienie miał też wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans.

"Nie usłyszałem nic nowego" - mówił dziennikarzom jeden z zachodnioeuropejskich dyplomatów.

Polska przez ponad godzinę starała się wyjaśnić zawiłości reform, potem ponad godzinę trwały pytania i odpowiedzi.

13 państw unijnych zadało pytania dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce podczas trwającego we wtorek wieczorem w Luksemburgu wysłuchania ws. praworządności. Posiedzenie zmierza do końca.

Z informacji ze źródeł dyplomatycznych wynika, że zainteresowanie stolic budziła m.in. skarga nadzwyczajna, sytuacja Trybunału Konstytucyjnego oraz kwestia przechodzenia sędziów Sądu Najwyższego na emeryturę. Zgodnie z polskimi zmianami ci, którzy nie wystąpią z wnioskiem o umożliwienie im dalszego orzekania, będą mieli wygaszone mandaty.

Szymański: Bardzo rzeczowa rozmowa, zaspokoiliśmy ciekawość

"Mieliśmy okazję przedstawić w sposób bardzo szeroki i szczegółowy wszystkie aspekty reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce, wskazać pewne nieścisłości, które znalazły się w dokumentach KE w tej sprawie" - powiedział po wysłuchaniu Szymański.

Podkreślił, że jest "bardzo zadowolony" z dyskusji, jaka miała miejsce w Luksemburgu nt. zmian w Polsce. "Pierwszy raz mieliśmy bardzo rzeczową rozmowę z państwami członkowskimi, które pierwszy raz odnosiły się do istoty rzeczy, a nie do dyskusji na bardzo ogólnym, politycznym poziomie" - powiedział.

"Prezydencja (bułgarska) w konkluzjach stwierdziła, że udało nam się wyczerpać wszystkie pytania; nie musimy przedstawiać żadnej odpowiedzi na piśmie. Myślę, że zaspokoiliśmy ciekawość, wątpliwości wszystkich państw członkowskich, które zdecydowały się zadać pytanie" - dodał.

Szymański wyraził też nadzieję, że wtorkowe wysłuchanie przyczyni się do przyspieszenia zakończenia sporu z UE. Jak mówił, Polska jest zainteresowana jego polubownym zakończeniem. "Atmosfera i rzeczowość tego spotkania, z którą mamy do czynienia pierwszy raz (...) powoduje, że jestem przekonany, że jesteśmy bliżej takiego rozwiązania" - zaznaczył.

"Jesteśmy zainteresowani każdym polubownym zakończeniem tej sprawy. Dziś mogę powiedzieć, że atmosfera i rzeczowość tego spotkania, z którą mamy do czynienia pierwszy raz, powoduje, że jestem przekonany, że jesteśmy bliżej takiego rozwiązania" - powiedział wiceszef MSZ. Dodał przy tym, że niektóre państwa wolałyby obrać dużo bardziej konfrontacyjny kurs i być może będą chciały powracać do tematu reformy sądownictwa w Polsce.

Zastrzegł, że rząd jest gotowy do tego, by w odpowiednim momencie przejść do głosowania w Radzie UE. Jego zdaniem jednak nie wszystkie państwa UE są zainteresowane takim rozwiązaniem. "Wydaje mi się, że wiele państw członkowskich chciałoby uniknąć głosowania, nie widzę podstaw, żeby wchodzić w tak konfrontacyjny scenariusz, ale my oczywiście jesteśmy gotowi, żeby sprawdzić swoje racje również w tej formie" - podkreślił minister.

Dopytywany, jakie pytania zostały zadane podczas dyskusji, Szymański odparł, że najczęściej poruszaną kwestią były: wprowadzenie instytucji skargi nadzwyczajnej oraz zapis, zgodnie z którym w stan spoczynku przechodzą z mocy prawa sędziowie SN, którzy ukończyli 65. rok życia.

"Zwracaliśmy uwagę, że ten wiek nie może być traktowany dyskryminacyjnie wobec grupy zawodowej sędziów, bo to wiek obowiązujący w całym społeczeństwie" - podkreślił wiceszef MSZ.

Timmermans: Komisja Europejska chce kontynuować dialog

Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans powiedział na konferencji w Luksemburgu, że sprawę praworządności w Polsce należy rozwiązać poprzez dialog. "Jestem do dyspozycji polskich władz, by kontynuować ten dialog" - zaznaczył.

Timmermans powiedział na konferencji po spotkaniu, że ze strony polskiego rządu nie padły żadne propozycje kolejnych zmian w polskim sądownictwie. "Polski rząd przedstawił stan gry, nie wskazując, że chciałby wprowadzić dalsze zmiany (w polskim sądownictwie - PAP) obok tych zmian, które zostały już przeprowadzone" - zaznaczył.

Timmermans podkreślił, że w Polsce nadal istnieje systemowe zagrożenie dla praworządności w Polsce i aby KE mogła powiedzieć, że zniknęło, potrzeba dalszych kroków z polskiej strony. "Nie musimy zgodzić się co do wszystkiego, ale musimy mieć możliwość, by powiedzieć, ze systemowe zagrożenie dla praworządności zniknęło" - podkreślił.

Zaznaczył jednocześnie, że nie zauważył podczas wtorkowego wysłuchania Polski w ramach art. 7 traktatu, iż polski rząd zamierza podjąć dalsze kroki ws. praworządności. "Jednak kto wie. Mogą pojawić się w najbliższej przyszłości" - powiedział.

Dodał, że dla KE niezwykle ważną kwestią jest sprawa sędziów Sądu Najwyższego i ustawy o Sądzie Najwyższym. Dopytywany przez dziennikarzy, czy KE zamierza uruchomić wobec polskiej ustawy o Sądzie Najwyższym procedurę naruszenia prawa unijnego, odpowiedział, że KE nie podjęła takiej decyzji.

"KE ma zawsze możliwości rozpoczęcia procedury naruszenia prawa, jeśli wierzymy, że doszło do złamania prawa unijnego. W tym konkretnym przypadku nie podjęliśmy żadnych decyzji" - zaznaczył.

Zacytował też w swoim wystąpieniu na konferencji b. prezydenta USA Ronalda Reagana. "Polska nie jest Wschodem ani Zachodem. Polska znajduje się w centrum europejskiej cywilizacji. Przyczynia się potężnie do tej cywilizacji. Robi to dzisiaj, całkowicie nie godząc się z uciskiem" - powiedział Timmermans cytując b. amerykańskiego prezydenta.

Zaznaczył, że "niezbędne dla wspólnej przyszłości jest to, aby Polska odgrywała historyczna role w budowie Europy". Żeby tak się stało - jak dodał - w Polsce musi zniknąć systemowe zagrożenie dla rządów prawa. "To Komisja Europejska stara się osiągnąć. To jest też życzenie państw członkowskich. Nie konfrontacja a dialog" - dodał.

