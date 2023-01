W tych bankach założysz firmę online. A one wypłacą ci jeszcze premię

Przyszły przedsiębiorca może bez większego trudu założyć firmę przez internet. Można to zrobić na stronie biznes.gov.pl, ale także w bankowości elektronicznej. Zakładając działalność przez bank, otworzy od razu firmowe konto. Sprawdziliśmy, jakie bonusy oferują banki na start świeżo upieczonym przedsiębiorcom.

fot. Thx4Stock / / Shutterstock

Przed laty proces zakładania firmy wiązał się z koniecznością odwiedzenia kilku urzędów i wypełnienia stosownych formularzy. Dziś można to już zrobić zdalnie – wprost sprzed ekranu domowego komputera. Szacuje się, że dziś ponad połowa firm otwiera się online. Działalność gospodarczą można założyć na rządowych stronach biznes.gov.pl, ale także w bankowości internetowej kilku banków. To drugie rozwiązanie pozwala za jednym zamachem otworzyć firmę i rachunek biznesowy. Dla nowych przedsiębiorców banki mają z reguły promocje.

Obecnie proces rejestracji firmy przez bankowość internetową oferują: PKO Bank Polski, Bank Pekao, Santander Bank Polska, Bank Millennium, mBank i ING Bank Śląski. Żeby skorzystać z tego rozwiązania, użytkownik powinien mieć dostęp do bankowości internetowej danego banku. Z reguły oznacza to konieczność posiadania wcześniej konta indywidualnego, ale od tej zasady są wyjątki. Np. PKO BP umożliwia skorzystanie z aplikacji w wersji „IKO bez konta”. Wniosek o założenie firmy można bowiem wypełnić nie tylko w komputerze, ale także w aplikacji mobilnej banku. Kilka dni temu taką usługę udostępnił Bank Millennium. Wcześniej dostępna już była w PKO BP i Pekao.

Jeśli posiadamy już rachunek indywidualny w jednym ze wspomnianych banków, rejestracja działalności sprowadza się w zasadzie do wypełnienia wniosku. Po zalogowaniu się do bankowości elektronicznej należy odszukać zakładkę e-Urząd i opcję „Rejestracja firmy” (lub podobnie). Do przeprowadzenia procesu potrzebny nam będzie też profil zaufany, którym podpiszemy wniosek do CEiDG. Bank uostępni nam formularz, w którym będą uzupełnione już niektóre informacje (np. adresowe – te, które zapisane są w banku) – pozostałe należy wpisać (nazwa firmy, kody PKD, wybór opodatkowania, urząd skarbowy).

Bonusy za konto firmowe

Bank zaproponuje nam też otworzenia konta firmowego. Sprawdziliśmy, z jakich promocji może skorzystać świeżo upieczony przedsiębiorca. I tak, w PKO BP będzie mógł otworzyć konto firmowe bez opłat przez pół roku. Po tym czasie konto także może być bezpłatne po spełnieniu jednego warunku - zapewnienia minimalnej kwoty wpływu na rachunek (minimum 2 tys. zł). Dodatkowo będzie mógł skorzystać z bezpłatnego przez rok terminala płatniczego, także w formie aplikacji LikePOS na urządzenia mobilne.

PKO BP oferuje ponadto usługę e-Księgowość. Klienci mają do wyboru trzy pakiety (opłata miesięczna: 0 lub 20 zł lub 50 zł), przy czym przez pierwsze 3 miesiące dostęp do najwyższego pakietu e-Księgowości jest bezpłatny. Bank zapewnia, że od momentu aktywacji eksperci księgowi wspierają użytkowników w obsłudze platformy. e-Księgowość umożliwia m.in. wystawianie faktur na definiowanych szablonach, archiwizację dokumentów firmowych, automatyczne zamykanie miesiąca z funkcją kontroli oraz wsparcie księgowej.

Szereg bonusów przygotował także Bank Pekao. Nowy przedsiębiorca otrzymuje bezterminowo konto za darmo, a dodatkowo może liczyć na premię sięgającą do 2000 zł. Musi jednak wykazać się odpowiednią aktywnością, bowiem 600 zł zostanie wypłacone w formie moneybacku (10 proc. od wydatków kartą, maksymalnie 100 zł miesięcznie), 600 zł za umowę o terminal płatniczy i przyjęcie płatności przez 6 miesięcy na kwotę min. 500 zł miesięcznie (premia 100 zł miesięcznie) i 800 zł za zawarcie pierwszej umowy o kredyt, pożyczkę z gwarancją, leasing lub faktoring. Bank proponuje ponadto bezpłatny przez miesiąc rozszerzony pakiet BIZNES w ramach usługi Księgowość z Żubrem oferowanej przez CashDirector. Za darmo jest terminal POS (przez 2 lata), przelewy internetowe, prowadzenie rachunków pomocniczych w 18 walutach i karta debetowa (przy obrotach na 500 zł miesięcznie).

Premia nawet do 2500 zł

W Banku Millennium prowadzenie konta jest za darmo przez pierwsze 2 lata. W ramach promocji przez ten czas klienci nie ponoszą też kosztów opłaty rocznej za kartę kredytową Millennium Visa Business. Dodatkowo można liczyć na premię w wysokości 2500 zł za określone czynności. Bank wypłaca ją w ratach po 500 zł za wybrane operacje. To zwrot 5 proc. od składek ZUS (do 500 zł), 5 proc. zwrotu kosztów paliwa z formowej karty (do 500 zł), 500 zł za terminal płatniczy, 500 zł za umowę leasingu i 500 zł za otwarcie firmy przez Millenet lub aplikację mobilną.

Santander Bank Polska proponuje bonus do 1500 zł, który również przyznawany jest przedsiębiorcy za wykonanie określonych czynności. Do 900 zł to zwrot z tytułu moneybacku od transakcji kartą, 300 zł bank płaci za podpisanie umowy o produkt kredytowy, a kolejne 300 zł za umowę leasingową. Ponadto bank obiecuje bezpłatne konto bezwarunkowo i kartę za darmo, jeśli klient wyrazi odpowiednie zgody marketingowe. W pakiecie „za zero” jest 10 bezpłatnych przelewów natychmiastowych Blue Cash, przelewy internetowe i wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie.

Księgowy w pakiecie

Za darmo konto przez 2 lata można mieć też w mBanku. Bez opłat są przelewy internetowe i wybrane karty płatnicze. Dodatkowo bank proponuje program mOrganizer do prowadzenia finansów firmy za 0 zł przez jeden miesiąc oraz usługę mKsięgowość Komfort z księgowym za 1 zł przez jeden miesiąc. Przedsiębiorca może też otworzyć do 5 rachunków pomocniczych mBiznes Konto Pomocnicze, które przez 2 lata będzie bezpłatne i będzie miało pakiet darmowych 10 przelewów.

Zwolnienie z opłat proponuje także ING Bank Śląski. Przez 2 lata od otwarcia konta przedsiębiorca nie płaci za rachunek i może korzystać z bezpłatnych przelewów. Później warunki te mogą nadal obowiązywać, jeśli zapewni wpływy na poziomie 2000 zł miesięcznie. Bank znosi opłatę za kartę (7 zł), gdy klient wyda za jej pomocą 300 zł. Użytkownik dostaje za darmo moduł fakturowania i magazynu, może też oddać prowadzenie księgowości specjalistom z banku. Usługa taka kosztuje od 130 zł miesięcznie z gwarancją ceny przez 2 lata.

Przedsiębiorca może wybrać także inne banki – wszystkie udostępniają konta firmowe. Nie w każdym jednak istnieje możliwość złożenia wniosku o rejestrację działalności gospodarczej. Niektóre banki szykują się jednak do wdrożenia takiej usługi i prawdopodobnie będzie to możliwe w przyszłości. - Jesteśmy w trakcie analizowania i prac przygotowawczych, by takie rozwiązanie w niedalekiej przyszłości udostępnić naszym klientom – informuje biuro prasowe Banku BNP Paribas.

