Zakaz reklam mięsa i paliw na przystankach. Pierwszy kraj na świecie wprowadza takie restrykcje

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłemu premierowi Kazimierzowi M. ws. alimentów

Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu premierowi Kazimierzowi M. dotyczący uchylania się od obowiązku alimentacyjnego. "Prokuratura skierowała go do sądu w połowie grudnia" - poinformowała we wtorek PAP rzecznik prokuratury Okręgowej w Warszawie Aleksandra Skrzyniarz.