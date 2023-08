Zakaz przynoszenia jedzenia z domu na plaże. Tak chcą ratować gastronomię

Jak zapłacić mniej za kawę we Włoszech? Weź swój kubek i cukier Tylko 70 eurocentów trzeba zapłacić za kawę, czyli o pół euro mniej, jeśli przyniesie się swoją filiżankę, cukier i łyżeczkę - z takim pomysłem na obniżenie cen wystąpili właściciele baru koło Savony we włoskiej Ligurii. Wcześniej ujawniono we Włoszech odwrotne przypadki zawyżania cen i dopisywania często absurdalnych pozycji do rachunków.