Zakaz lotów do strefy Schengen zniesiony od 30 września

fot. Piotr Małecki / FORUM

Od 30 września mają wrócić połączenia lotnicze do całej strefy Schengen, w tym do Hiszpanii - poinformował w piątek resort infrastruktury. Dodano, że zakazem lotów ma być objętych 29 państw, a nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od 30 września do 13 października.

Resort infrastruktury poinformował, że w piątek pod obrady rządu skierowany został projekt rozporządzenia w sprawie zakazów w ruchu lotniczym. "Wrócić mają między innymi połączenia lotnicze do całej strefy Schengen. Zakazami zostanie objętych 29 krajów" - wyjaśniono.

Ministerstwo dodało, że oznacza to, iż od 30 września miałyby powrócić połączenia do Hiszpanii. Przypomniano, że zakaz lotów do Francji został zdjęty wcześniej, po notyfikowaniu przez ten kraj obowiązkowych testów na COVID-19.

"Październik to na rynku lotniczym niski sezon, w którym co roku obserwujemy znaczący spadek ruchu lotniczego. Obecnie też widzimy, że przewoźnicy sami odwołują lub zawieszają część połączeń, spada również stopień obłożenia lotów, które się odbywają. Tym samym zakładany efekt zakazów – ograniczenia skali podróży do krajów o wyższym stopniu zakażeniu – wynika z naturalnego trendu rynkowego" -- powiedział cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Marcin Horała.

"Ponadto, utrzymujemy wciąż bardzo wysoki reżim bezpieczeństwa epidemiologicznego na wszystkich lotniskach w Polsce. Możemy więc bezpiecznie kontynuować stopniowe znoszenie zakazów lotów" - podkreślił.

Resort dodał, że w rozporządzeniu nadal obowiązywać będzie zasada, że państwo znajdujące się na liście zakazów może być z niej zdjęte niezwłocznie po notyfikowaniu wprowadzenia obowiązku przedstawienia aktualnego negatywnego wyniku testu na COVID-19 przed wejściem na pokład samolotu.

Projekt rozporządzenia zawiera listę 29 państw objętych zakazem lotów. Są to: Belize, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Brazylia, Bahrajn, Izrael, Katar, Kuwejt, Libia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Argentyna, Chile, Ekwador, Indie, Irak, Kolumbia, Kostaryka, Liban, Macedonia Północna, Malediwy, Mołdawia, Panama, Paragwaj, Peru, Trynidad i Tobago, Wyspy Zielonego Przylądka, USA, Oman i Bahamy.

Resort przypomniał, że projekt zostanie poddany konsultacjom międzyresortowym oraz zaktualizowany po otrzymaniu najnowszych danych epidemicznych. "Należy więc go traktować jako wstępną listę, która może jeszcze ulec nieznacznym zmianom" - zaznaczono.

Nowe rozporządzenie będzie obowiązywało w dniach 30 września - 13 października.

Obecne ograniczenia w ruchu lotniczym obowiązują do 29 września. Po wykreśleniu Francji, na liście znajdują się: Belize, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Brazylia, Bahrajn, Hiszpania, Izrael, Katar, Kuwejt, Libia, Argentyna, Chile, Gwatemala, Honduras, Irak, Kolumbia, Kostaryka, Liban, Malediwy, Mołdawia, Namibia, Panama, Paragwaj, Peru, Surinam, Wyspy Zielonego Przylądka, USA, Boliwia i Bahamy.(PAP)

autor: Michał Boroń