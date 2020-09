Zakaz lotów do Polski złagodzony. Rząd przyjął rozporządzenie

Zakaz lotów do strefy Schengen zniesiony od 30 września

Od 30 września mają wrócić połączenia lotnicze do całej strefy Schengen, w tym do Hiszpanii - poinformował w piątek resort infrastruktury. Dodano, że zakazem lotów ma być objętych 29 państw, a nowe rozporządzenie będzie obowiązywać od 30 września do 13 października.