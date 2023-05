Zakaz importu produktów z Ukrainy działa wybióczo. Ministrowie znowu listy piszą

"Czekamy, by rolnicy sprzedawali zboże". Czyli co poszło nie tak przy skupie zboża według resortu Skup nie idzie tak, jak byśmy chcieli - przyznaje minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus. I stawia sprawę jasno: żeby opróżnić spichlerze do żniw, rolnicy muszą zdecydować się na sprzedaż