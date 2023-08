Zakaz hulajnóg elektrycznych na minuty. Paryż likwiduje wypożyczalnie

Paryżanie jako pierwsi w Europie opowiedzieli się za wprowadzeniem zakazu wypożyczania hulajnóg elektrycznych – informuje stacja CNBS. Wyniki referendum były jednoznaczne. Za zakazem opowiedziało się 89 proc. głosujących paryżan.

/ Shutterstock

Hulajnogi na minuty znikną z paryskich chodników i ulic do końca sierpnia. Trzy firmy dostarczające elektryczne hulajnogi na minuty w Paryżu (Lime, Tier i Dott) oferowały łącznie blisko 15 tys. urządzeń. Władze Paryża nie przedłużą jednak z nimi umów.

To efekt referendum przeprowadzonego w kwietniu. Zakaz dotyczy wyłącznie wypożyczalni hulajnóg. Wciąż będzie można korzystać z prywatnych urządzeń.

Wyniki referendum były niemal jednoznaczne. Za wprowadzeniem zakazu opowiedziało się 89 proc. głosujących. Referendum nie cieszyło się jednak dużym zainteresowaniem. Wzięło w nim udział ok. 100 tys. paryżan, czyli raptem ok. 7,5 proc. uprawnionych do głosowania osób.

Na zorganizowanie referendum wpływ miały skargi mieszkańców dotyczące przede wszystkim porzucania hulajnóg przez użytkowników poza wyznaczonymi miejscami, łącznie z nurtem Sekwany.

Kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Pobierz kalkulator "Bezpiecznego kredytu 2 proc." Chcesz sprawdzić, jaka będzie rata po dopłacie? Zastanawiasz się, na jaką kwotę kredytu będzie Cię stać? Chcesz dowiedzieć się, jak długość okresu spłaty wpłynie na raty? Pobierz kalkulator, który wyliczy szacunkowy harmonogram kredytu z dofinansowaniem - "pełną" ratę i ratę po dopłacie. Pobierz poradnik zostawiając zgody, albo zapłać 20 zł

Masz pytanie? Napisz na marketing@bankier.pl Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

W 2022 r. w Paryżu zanotowano 400 tys. przejazdów elektrycznymi hulajnogami na minuty. Od września alternatywą dla paryżan i turystów, a także kibiców, którzy przyjadą w przyszłym roku do stolicy Francji na Igrzyska Olimpijskie będą rowery na minuty, których liczba ma wzrosnąć.