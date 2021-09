Zakaz handlu z kolejną "furtką". Ryby nowym sposobem na obejście przepisów

fot. Volurol / / Shutterstock

Zakaz handlu w niedziele z kolejną "furtką" dla właścicieli sklepów spożywczych – alarmują legislatorzy z sejmowego Biura Legislacyjnego. Tym razem zamiast inwazji placówek pocztowych na klientów czekać będą świeże ryby w marketach.

Projekt uszczelniający ustawę o zakazie handlu w niedziele z poprawkami z Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny wróci do Sejmu. Nowelizacja przepisów ma usunąć "furtkę", z której korzysta coraz więcej marketów spożywczych. Mowa oczywiście o "placówkach pocztowych", które znajdują się w katalogu wyłączeń i zgodnie z prawem mogą prowadzić sprzedaż również w niedziele niehandlowe. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule pt. "Sklepy otwarte w niedziele. Na jakich zasadach działają Żabka, Biedronka, Polomarket, Carrefour i inne?".

Niedziele niehandlowe z nowymi zapisami

Podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny posłowie Prawa i Sprawiedliwości postanowili także wprowadzić zamianę innych zapisów, aby zapobiec powstawaniu kolejnych luk w przepisach. Do zmodyfikowanych zapisów należy m.in. katalog wyłączeń od zakazu handlu w niedziele, a dokładnie rzecz ujmując akapit dotyczący sprzedaży ryb.

"(...) w centrach pierwszej sprzedaży ryb, w przypadku sprzedaży ryb z burty, w gospodarstwach rybackich, placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybołówstwa i akwakultury oraz handlem takimi produktami" – przeczytamy w aktualnie obowiązującej wersji ustawy.

Jak informuje portal WiadomościHandlowe, grupa posłów PiS zaproponowała nowe brzmienie przepisu cytowanego powyżej wraz z poprawką wprowadzoną przez posła Janusza Śniadka: "w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybnych". Z artykułu zniknęła część dotycząca "handlu produktami". Ma to zapobiec odchodzeniu przepisów przez sklepy spożywcze, podkreślają zgodnie posłowie.

Ryby pomysłem na obejście zakazu handlu w niedziele

Warto zauważyć, że innego zdania są legislatorzy z sejmowego Biura Legislacyjnego, którzy alarmują, że nowe przepisy wciąż mogą tworzyć kolejną "furtkę" do obchodzenia zakazu handlu w niedziele. "Nawet przy skreśleniu "oraz handlem takimi produktami" zostaje nam wyłączenie "w przypadku sprzedaży ryb (...) w placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybnych". W naszej ocenie mogą tutaj zajść wątpliwości, może to być kolejna "furtka" dla omijania przepisów ustawy, co - jak wnosimy z dyskusji - nie jest intencją wnioskodawcy".

"Proszę zwrócić uwagę, że w obecnym brzmieniu mamy do czynienia z przepisem (...), który dotyczy centrów pierwszej sprzedaży ryb. Te centra pierwszej sprzedaży ryb są zdefiniowanym pojęciem na gruncie ustawy o rynku rybnym i one ograniczają obecnie obowiązujący przepis. W sytuacji skreślenia tego określenia i pozostawienia możliwości wyłączenia zakazu (...) w przypadku sprzedaży ryb w placówkach handlowych zajmujących się odbiorem produktów rybnych, to określenie jest niejasne" – zwracał uwagę jeden z legislatorów, cytowany w serwisie WiadomościHandlowe.

Pomimo uwag przedstawionych przez sejmowe Biuro Legislacyjne zapis w ustawie został zaakceptowany bez zmian w formie zaproponowanej przez grupę posłów z poprawką Śniadka.

DF