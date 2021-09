Zakaz handlu w niedzielę uszczelniony. Sejm uchwalił ustawę

fot. Dziurek / / Shutterstock

Sejm uchwalił w piątek ustawę, która ma uszczelnić zakaz handlu w niedziele. Pozwoli ona na otwarcie w niehandlowe niedziele sklepów świadczących usługi pocztowe, jeśli przychody z tej działalności przekroczą 50 proc. przychodów danej placówki. Ustawa trafi do Senatu.

Chodzi o nowelizację ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, za którą wraz z poprawkami głosowało 272 posłów, przeciw było 135, wstrzymało się 37.

Uszczelnienie handlu poparło 224 posłów z klubu PiS, nikt nie był przeciw, nie głosowało 3 posłów. Z klubu KO 1 poseł głosował za, a 122 przeciw. Z Lewicy 29 osób było za, nikt nie był przeciw, 17 wstrzymało się od głosowania. Koalicja Polska: 4 posłów głosowało za uszczelnieniem, nikt nie był przeciw, 15 wstrzymało się. Konfederacja: 5 posłów głosowało za, 4 było przeciw. Polska 2050 - 7 posłów - wszyscy głosowali przeciw. Porozumienie; 6 osób za, nikt nie głosował przeciw. Koło Kukiz15: 3 osoby głosowały za ustawą, 1 była przeciw. 4 posłów z koła Polskie Sprawy wstrzymały się.

Nowela przewiduje uszczelnienie zakazu handlu w niedziele tak, by nie omijały go sklepy świadczące usługi pocztowe. Zgodnie z projektem funkcjonować w niedziele będą mogły tylko te placówki, które wykażą, że rzeczywiście zajmują się one przede wszystkim usługami pocztowymi, a nie handlem detalicznym - przychody z usług pocztowych będą musiały stanowić ponad 50 proc. pozostałych przychodów danej placówki. (PAP)

Wśród zgłoszonych przez wnioskodawców i przyjętych większością głosów poprawek, jest rozszerzenie katalogu osób spokrewnionych, z których nieodpłatnej pomocy w niehandlowe niedziele, będzie mógł korzystać przedsiębiorca. Są to: obok małżonka, dzieci, rodziców, macochy lub ojczyma, również rodzeństwo, wnuki i dziadkowie.

Zgodnie z kolejną poprawką ustawa wchodzi w życie w pierwszy dzień miesiąca następujący 3 miesiące po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Ustawa wprowadzająca stopniowo zakaz handlu w niedziele weszła w życie 1 marca 2018 r. Od 2020 r. zakaz handlu nie obowiązuje jedynie w siedem niedziel w roku.

Zakaz handlu z kolejną "furtką". Ryby nowym sposobem na obejście przepisów Zakaz handlu w niedziele z kolejną "furtką" dla właścicieli sklepów spożywczych – alarmują legislatorzy z sejmowego Biura Legislacyjnego. Tym razem zamiast inwazji placówek pocztowych na klientów czekać będą świeże ryby w marketach.

Ustawa o zakazie handlu w niedziele przewiduje katalog 32 wyłączeń. Zakaz nie obejmuje m.in. działalności pocztowej, a ponadto nie obowiązuje w: cukierniach, lodziarniach, na stacjach paliw płynnych, w kwiaciarniach, w sklepach z prasą ani w kawiarniach. Za złamanie zakazu handlu w niedziele grozi od 1000 zł do 100 tys. zł kary, a przy uporczywym łamaniu ustawy – kara ograniczenia wolności.(PAP)

autorka: Longina Grzegórska-Szpyt

lgs/ skr/