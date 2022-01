Zaostrzenie zakazu handlu od lutego. Tak rząd chce sprawdzać sklepy

fot. Diana Lotero Prada / / Shutterstock

Od lutego wchodzą w życie zaostrzone przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele. Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli otworzyć sklepy w siódmy dzień tygodnia, będą zobligowani do udowodnienia, że przychody z działalności objętej wyłączeniem z zakazu handlu wynoszą co najmniej 40 proc. wszystkich przychodów. Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia odnośnie do ewidencji sprzedaży.

Od 1 lutego w życie wchodzi nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę. Nowe przepisy zakładają, że otwarte mogą być wtedy tylko te sklepy, w których 40 proc. wszystkich przychodów stanowią przychody z działalności zaliczonej do wyjątków. Przedsiębiorca będzie musiał wykazać to za pomocą specjalnej ewidencji. Dla przypomnienia - do wyjątków należą m.in. placówki pocztowe, cukiernie, punkty ze sprzedażą tytoniu oraz kwiaciarnie.

Największa zmiana dotyczy placówek pocztowych, ponieważ to właśnie ten zapis był wykorzystywany przez sieci sklepów spożywczych oraz budowlanych i umożliwiał im działalność przez siedem dni w tygodniu. Przedsiębiorstwa nawiązywały współpracę z firmami kurierskim i oferowały klientom nadawanie przesyłek na terenie marketów. O tym, jak wygląda to w praktyce, pisał Alan Bartman w artykule pt. "Sklepy - placówki pocztowe tylko z nazwy? Sprawdziliśmy".

Na podstawie nowych przepisów przedsiębiorca będzie musiał udowodnić przy pomocy specjalnej ewidencji, że sklep działa zgodnie z prawem, powołując się na zapis o 40 proc. przychodach pochodzących z danego działu sprzedaży. Dokumentacja sprzedaży ma być oddzielna dla każdej placówki handlowej. "Wpisów w ewidencji dokonuje się w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za poprzedni miesiąc". Zgodnie z projektem ministra finansów ewidencja powinna zawierać następujące informacje:

liczbę porządkową wpisu;

datę albo okres uzyskania przychodu;

numer dokumentu będącego podstawą wpisu;

przychód z przeważającej działalności;

przychód z pozostałej działalności;

przychody ogółem;

udział procentowy przychodu z przeważającej działalności w przychodach ogółem.

Przedsiębiorca może prowadzić ewidencję w postacie papierowej lub elektronicznej. W przypadku pierwszej opcji wpisy powinny być dokonywane "w trwały i wyraźny" na ponumerowanych stronach. Całość powinna być zbroszurowana. Natomiast ewidencja w postaci elektronicznej powinna być "prowadzona w sposób umożliwiający wgląd w treść wpisów oraz jej wydruk w porządku chronologicznym wraz z korektami oraz datami ich dokonania oraz przechowywana na informatycznym nośniku danych, w sposób zapewniający ochronę wpisów przed zniszczeniem, zniekształceniem i utratą" – czytamy w projekcie rozporządzenia.

DF