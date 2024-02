"Zakasajcie rękawy i weźcie się do roboty" apeluje Morawiecki do koalicji rządzącej

Kołodziejczak wąchał ukraiński cukier. Czy wyrasta afera jak ze zbożem technicznym? "Ma dziwny zapach" - komentuje Michał Kołodziejczak, pochylając się nad cukrem, który wjeżdża do Polski z Ukrainy. Urzędnicy uspokajają, że to cukier do przemysłu, czyli... do dżemów i oranżady. Czy nic się nie zmieniło od czasów zboża technicznego?