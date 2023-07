Zajmowanie miejsca ręcznikiem czy picie alkoholu. W Hiszpanii plażowiczom grożą surowe grzywny

Nieprzestrzeganie ogólnych i lokalnych przepisów dotyczących korzystania z plaż często wiąże się z wysokimi karami grzywny. Hiszpańskie media wymieniają wykroczenia najczęściej popełniane przez turystów w lecie, jak kąpanie się w morzu przy czerwonej fladze, za co grozi grzywna od 100 do 3 tys. euro.

Na wielu plażach w Barcelonie, Andaluzji, Kantabrii, Walencji i Wysp Kanaryjskich obowiązuje zakaz palenia papierosów; za jego nieprzestrzeganie grozi tam grzywna od 30 do 450 euro.

Nie wolno też zajmować miejsca na plaży przez rozłożenie parasola lub pozostawienie rzeczy podczas nieobecności plażowicza, na znanej plaży Cullera w Walencji grozi za to grzywna do 3 tys. euro.

Warto dowiedzieć się, czy na plażę można zabrać psa, co jest regulowane przez rządy regionalne i urzędy miejskie. Kara grzywny może sięgać w takim wypadku od 90 do 1500 euro.

Najczęściej zakazane jest biwakowanie na plażach pod karą od 40 do 150 euro za każdy nielegalnie zajęty metr kwadratowy. W Murcji kara grzywny może sięgać nawet 1500 euro. Za robienie grilla na plaży bez zezwolenia można zapłacić do 3 tys. euro.

Granie w piłkę czy w badmintona na zatłoczonej plaży czy grupowe picie alkoholu może kosztować od 1 tys. do 3 tys. euro.

Inny zakaz dotyczy używania szamponu i żelu pod plażowymi prysznicami. W tym przypadku kara może wynieść 750 euro.

Nie zezwala się na hałasowanie i włączanie muzyki powyżej 45 decybeli pod karą do 700 euro.

W Vigo zabronione jest załatwianie potrzeb fizjologicznych w morzu lub na plaży; za siusianie do wody można zapłacić 750 euro. To najbardziej dyskusyjny zakaz, gdyż wielu pyta, jak to wykroczenie można udowodnić.

Z Saragossy Grażyna Opińska