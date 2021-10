Zainwestował w fałszywe kryptowaluty i stracił prawie 25 tys. zł.

fot. ivan_kislitsin / / shutterstock

Mieszkaniec Dęblina został telefonicznie namówiony do inwestycji na rynku kryptowalut. Stracił prawie 25 tysięcy złotych.

Jak poinformował w czwartek starszy aspirant Radosław Żmuda, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Rykach (woj. lubelskie) do komisariatu policji w Dęblinie zgłosił się 26-latek, który padł ofiarą oszustów.

"Z relacji mieszkańca Dęblina wynika, iż na początku września bieżącego roku za pomocą komunikatora internetowego zadzwoniła do niego kobieta. Posługując się językiem angielskim, namówiła go do zainwestowania 11 tysięcy złotych w kryptowaluty" - przekazał Żmuda.

Po pewnym czasie mężczyzna postanowił wypłacić część swoich pieniędzy.

"Skontaktował się z nim fałszywy broker konta, informując, że próbując wypłacić pieniądze +zamroził+ je. A jedyną opcją ich odblokowania jest kolejny przelew na kwotę około 40 tysięcy złotych. Pokrzywdzony nie miał już takiej kwoty i zwrócił się z prośbą o pomoc do +konsultantki+. Kobieta na zachętę przelała część z tej kwoty, a mieszkaniec Dęblina kolejną część oszczędności. Od tej chwili kontakt z brokerem i konsultantką urwał się" - wyjaśnił Żmuda.

26-latek stracił łącznie prawie 25 tysięcy złotych.

Autorka: Agnieszka Gorczyca