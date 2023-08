Zainteresowanie rynkiem inwestycyjnym spada. Tak źle nie było od dekady

W 2023 roku widoczne jest wyraźnie niższe zainteresowanie rynkiem inwestycyjnym niż w latach poprzednich - poinformowała firma Knight Frank w raporcie. Wolumen transakcji, które zamknięto w pierwszej połowie roku, wyniósł 826,5 mln euro, co jest rezultatem o ponad 70 proc. gorszym od wyniku zanotowanego w analogicznym okresie 2022 roku.

"Co więcej, w II kw. 2023 roku zawarto transakcje na zaledwie 175 mln euro, co jest najniższym wynikiem kwartalnym w ostatniej dekadzie. Wynika to przede wszystkim z wysokich kosztów finansowania, niepewności w globalnej gospodarce, a także z rozbieżności w oczekiwaniach cenowych między sprzedającymi a kupującymi" - napisano.

Jak wskazano, pierwsza połowa 2023 roku to wciąż dominacja transakcji na rynku magazynowym, gdzie całkowity kapitał zainwestowany wyniósł 436 mln euro, stanowiąc 53 proc. wolumenu kapitału transakcji odnotowanych w Polsce. Okres ten okazał się dużo słabszy dla rynku biurowego. Wolumen transakcji wyniósł zaledwie 190 mln euro, stanowiąc 23 proc. kapitału zainwestowanego w Polsce. Wszystkie transakcje w tym okresie odnotowano na rynku warszawskim, odmiennie do roku 2022 kiedy to 50 proc. wolumenu sektora biurowego przypisywano rynkom regionalnym.

"Pomimo słabego półrocza na rynku inwestycyjnym, trzeba zaznaczyć, że mamy bardzo solidne fundamenty i inwestorzy widzą potencjał dalszego rozwoju i wzrostu wartości aktywów. Część z nich zdaje sobie również sprawę, że obecnie jest duża podaż produktów inwestycyjnych, a konkurencja ograniczona, może to być więc odpowiedni moment na zakupy" - powiedział cytowany w raporcie Michał Grabara, Dyrektor w dziale Capital Markets w Knight Frank w Polsce.

"Oferty składane przez inwestorów są najczęściej jednak wciąż dalekie od oczekiwań sprzedających – wynika to nierzadko z woli sprawdzenia, jak silna jest motywacja sprzedających i oportunistycznego spojrzenia. Co charakterystyczne, brak jest również transakcji budynkami prime – luka cenowa wydaje się już jednak coraz bliższa kompromisu i wynosi ok. 25-50 bps" - dodał.

Jak podano, na rynku obiektów handlowych pierwsze półrocze 2023 roku zakończyło się wynikiem blisko 200 mln euro zainwestowanych w aktywa handlowe, stanowiąc 24 proc. zainwestowanego kapitału w Polsce. Należy jednak podkreślić, że w tym okresie nie zanotowano żadnej transakcji przekraczającej 50 mln euro. Obiekty handlowe sprzedane w minionych miesiącach to przede wszystkim lokalne centra handlowe, jak i te przeznaczone do przebudowy lub też samodzielne magazyny handlowe, wyceniane na poziomie 7,50 proc. -8,50 proc.

"W trzecim kwartale obserwujemy zdecydowanie wyższą aktywność inwestorów niż w pierwszym półroczu – sporo transakcji jest obecnie negocjowanych lub trwają już procesy due diligence. Pod kątem ilości zamkniętych transakcji potencjalnie jesteśmy w stanie dogonić wyniki z ubiegłego roku, ze względu jednak na brak transakcji portfelowych najprawdopodobniej całkowity wolumen inwestycyjny będzie zdecydowanie niższy" – powiedział Michał Grabara. (PAP Biznes)

