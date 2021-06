Zainaugurowano inwestycję Convert PL w Dąbrowie Górniczej za 150 mln zł

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

Wartą 150 mln zł inwestycję spółki Convert PL zainaugurowano w środę w dzielnicy Dąbrowy Górniczej - Tucznawie – przekazał prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Janusz Michałek. Według wcześniejszych informacji zakład produkujący tekturę falistą ma zatrudnić 60 osób.

„W dniu dzisiejszym wmurowaliśmy symboliczny kamień węgielny pod budowę nowej fabryki na terenie KSSE w Dąbrowie Górniczej. Firma Convert rozpoczęła inwestycję o wartości 150 mln zł” – napisał w środę na swoim facebookowym profilu Michałek.

O wygraniu przez tego inwestora z kapitałem niemieckim przetargu na zakup działki o powierzchni 13,6 ha pod budowę zakładu produkującego tekturę falistą strefa informowała w połowie grudnia ub. roku. Jak podawano wówczas, inwestycja o wartości 150 mln zł ma wiązać się z 60 nowymi miejscami pracy.

Zgodnie z informacjami z grudnia, technologia produkcji tektury, która ma być wykorzystywana w dąbrowskim zakładzie Convert Paper, będzie inna od wytwarzania papieru. Proces produkcyjny ma wykorzystywać minimalne ilości wody, a uzyskane w nim skrawki - ponownie trafiać do produkcji. Dzięki temu odpad ma być bliski zeru, a oddziaływanie na środowisko – niskie.

Convert Paper to piąty, pozyskany wspólnie z miastem Dąbrowa Górnicza, duży inwestor w Tucznawie. To firma z kapitałem niemieckim, działająca od 2005 r., zajmująca się produkcją i dystrybucją tektury litej i falistej. Jej odbiorcy to ok. 300 polskich i zagranicznych klientów z branży poligraficznej.

Obszar KSSE Tucznawa w Dąbrowie Górniczej obejmuje 260 ha terenów przygotowanych dla inwestorów. Na obszarze KSSE w Tucznawie działają już firmy: SK Innovation, NGK Ceramics Poland, Schade Polska i Outokumpu Distribution Polska.

SK Innovation z południowokoreańskiej Grupy GK – jednej z największych tamtejszych firm sektora energetyczno-chemicznego - w Tucznawie od 2019 r. rozwija produkcję separatorów do baterii litowo–jonowych dla samochodów elektrycznych. Pierwotnie firma deklarowała nakłady blisko 1,5 mld zł i zatrudnienie 300 osób; obecnie deklarowane nakłady mają sięgnąć 6 mld zł.

Grupa SK działa w Polsce od 2018 r. W czerwcu 2018 r. inwestor SK Innovation kupił działkę pod budowę swego pierwszego zakładu w Dąbrowie Górniczej kosztem blisko 1,5 mld zł; jego budowa rozpoczęła się jesienią tego samego roku. W listopadzie 2020 r. SK IE Technology, firma wydzielona rok wcześniej z SK Innovation, ogłosiła drugą fazę inwestycji i podwojenie wcześniejszych nakładów.

W kwietniu br. samorząd Dąbrowy Górniczej sprzedał kolejną, ponad 30-hektarową, nieruchomość na terenie KSSE pod kątem szacowanych na 3,9 mld zł dwóch kolejnych etapów inwestycji Grupy SK w tym miejscu: trzeciej i czwartej fabryki separatorów baterii.

Z końcem marca br. SK IE Technology ogłosiła dwa kolejne etapy inwestycji w tym miejscu, budowę: trzeciej i czwartej fabryki separatorów baterii. Jak podano wówczas, inwestycja zwiększa zaangażowanie finansowe spółki w Tucznawie do ponad 6 mld zł. W kwietniu br. samorząd Dąbrowy Górniczej sprzedał pod tym kątem firmie kolejną już, ponad 30-hektarową nieruchomość.

NGK Ceramics Poland to japoński producent filtrów cząstek stałych z węglika krzemu stosowanych do silników wysokoprężnych. Firma posiada trzy zakłady w Polsce. NGK w Dąbrowie Górniczej zatrudnia ponad 1 tys. pracowników i zajmuje blisko 15 ha terenów inwestycyjnych w Tucznawie.

Wyroby ze stali ma wytwarzać w Tucznawie Outokumpu Distribution Polska. Fiński inwestor zapowiedział zainwestowanie na 8 ha 187 mln zł w budowę nowego zakładu i zatrudnienie co najmniej 40 pracowników. Z kolei włoska firma Schade na terenie Tucznawy zgłosiła zamiar inwestycji za 41 mln zł; chodzi o budowę hal maszynowych dla usług logistycznych na działce o pow. 18 ha. (PAP)

