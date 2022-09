Zagrożony sezon narciarski we Francji. Winne wysokie ceny energii

Ryanair w sezonie zimowym uruchomi pięć nowych tras z Polski

Irlandzki Ryanair w tegorocznym sezonie zimowym uruchomi z Polski pięć nowych tras, m.in. z Krakowa do Tuluzy i z Łodzi do Alicante, Brukseli i Mediolanu; w sumie przewoźnik zaoferuje z naszego kraju 212 tras - poinformował we wtorek Ryanair.