Zagraniczny wyjazd z kontem walutowym do Konta Jakie Chcę

Wielkimi krokami zbliża się najgorętszy okres wakacyjny. Z racji członkostwa w Unii Europejskiej Polacy przyzwyczaili się do spędzania urlopu za granicą, ponieważ w niemal całej Europie czujemy się jak u siebie. Jak się też okazuje taki wyjazd, mimo że do dalszego kraju, często jest o wiele tańszy, niż wypoczynek nad polskim morzem czy polskich górach w szczycie sezonu urlopowego.

Zabezpiecz finanse jeszcze przed podróżą

Nawet korzystając z tzw. zorganizowanych wakacji, czyli takich wykupionych w biurze podróży, gdzie w jednorazowej cenie mamy zapewniony lot, transfer do hotelu oraz pobyt z wyżywieniem i atrakcjami na pewno zdarzy się nam dokonywać niezaplanowanych płatności. Z dużą dozą prawdopodobieństwa może to dotyczyć zakupu pamiątek, które przywieziemy dla siebie lub bliskich czy dodatkowo płatnych atrakcji.

Co prawda możemy wcześniej zakupić w tradycyjnym kantorze środki w odpowiedniej walucie lub płacić bezpośrednio kartą płatniczą do konta w PLN, ale musimy się liczyć wówczas z poniesieniem kosztów przewalutowania, jeśli są to płatności w EUR (karty Mastercard) lub USD (karty Visa). Jeśli zmierzamy do kraju, w którym obowiązuje jeszcze inna waluta, to wówczas poniesiemy koszty tzw. podwójnego przewalutowania: PLN na EUR/USD i dopiero na lokalną walutę.

Konto walutowe hitem ostatnich lat

W moim przypadku z racji licznych wyjazdów zagranicznych najlepszym rozwiązaniem okazało się posiadanie wysoce popularnego w ostatnich latach konta walutowego otwartego w ramach posiadanego już konta osobistego w Santander Banku Polska. Jako użytkownik Konta Jakie Chcę (od lipca 2023 Konta Santander) w aplikacji mobilnej otworzyłem zupełnie za darmo Konto24 walutowe.

Rachunek walutowy w EUR otworzyłem kilka dni przed wylotem do Wenecji we Włoszech. Konto zasiliłem środkami, korzystając z Kantoru Santandera. Wszystko z poziomu aplikacji mobilnej. Do płatności na miejscu nie musiałem wyrabiać osobnej karty walutowej, ponieważ Karty Dopasowane wydawane do Kona Jakie Chcę posiadają funkcję wielowalutową. Oznacza to, że posiadając konto w PLN, EUR, a także w USD czy CHF korzystam z tej samej karty. Jest ona w stanie rozpoznać walutę, w której wykonywana jest transakcja i obciąża odpowiedni rachunek (o ile jest na nim wystarczająca ilość środków w danej walucie).

Płatności mobilne w obcej walucie

W dążeniu do wygody w codziennych płatnościach powiązałem swoją kartę wielowalutową ze smartfonem. Osoby posiadające dzieci na pewno docenią brak konieczności sięgania za każdym razem­­ po portfel oraz kartę płatniczą przy jednoczesnym trzymaniu walizki, wózka oraz dziecka. (szczytem tej wygody to płatności zegarkiem do czego powoli dojrzewam). Już po wylądowaniu na włoskim lotnisku okazało się, że do hotelu możemy dostać się publicznym transportem.

Jeśli istnieje taka możliwość to zawsze staramy się wybrać bardziej ekonomiczne rozwiązanie, dlatego zapakowaliśmy się do autobusu, gdzie bilety kupiliśmy za pomocą automatycznych biletomatów. Była to pierwsza płatność z konta walutowego i do tego mobilna :) Co za wygoda!

Nie tylko płatności

Mówi się, że podróże kształcą. Zarówno te dłuższe, jak i krótsze. Z licznych wyjazdów nauczyłem się kilku rzeczy. Jedną z nich jest wykupywanie ubezpieczenia turystycznego – zawsze! Niezależnie od tego, czy jest to krótki, kilkudniowy wyjazd, czy kilkutygodniowy urlop. Ubezpieczenie zdrowotne (a od kiedy posiadam dzieci również OC), to element obowiązkowy przygotowania do wyjazdu.

Niestety, tym razem zapomniałem o wyszukaniu korzystnej oferty. Przeglądając aplikację mobilną zauważyłem opcję wykupienia takiego ubezpieczenia ze zniżką. Można zatem zaryzykować stwierdzenie, że sporą część mojego wyjazdu pomogło mi zorganizować moje konto osobiste w Santander Banku Polska :)

Konto Jakie Chcę zmienia się w Konto Santander

Od 1 lipca Konto Jakie Chcę zmieni swoją nazwę na Konta Santander oraz pojawią się pewne nowości ułatwiające korzystanie z konta za granicą.

Po pierwsze: od lipca za wypłaty gotówki (dowolną kartą do konta) nie będą pobierane opłaty, czy prowizje banku za przewalutowanie ze wszystkich bankomatów banków Grupy Santander w:

Hiszpanii - Banco Santander, Open Bank,

Portugalii - Banco Santander Totta,

Wielkiej Brytanii - Santander UK,

Niemczech - Santander Consumer Bank AG,

Chile - Banco Santander-Chile,

Meksyku - Banco Santander México S.A.,

Brazylii - Banco Santander S.A.,

Argentynie - Banco Santander Argentina S.A.,

Stanach Zjednoczonych - Santander Bank, N. A.

Po drugie: z opłaty zwolnione będą wszystkie przelewy zagraniczne z konta w złotych albo konta walutowego na rachunki do banków z Grupy Santander w:

Hiszpanii - Banco Santander, Open Bank.

Portugalii - Banco Santander Totta

Wielkiej Brytanii - Santander UK.

Po trzecie: awaryjnie wypłacimy też gotówkę za granicą ze swojego konta (np. gdy nie mamy przy sobie karty). Skorzystamy wówczas z Western Union w bankowości internetowej, zakładka Przelewy/ zleć przekaz. Gotówkę odbierzemy w najbliższej placówce Western Union.

