Zagraniczne media o sytuacji w Polsce. "Polska na skraju kryzysu państwowego"

Wiceminister klimatu o audycie w resorcie: opóźnienia we wdrażaniu dziesiątków aktów prawnych Opóźnienia we wdrażaniu dziesiątków aktów prawnych, umowy bez zapewnionych budżetów na ich realizację - to pierwsze ustalenia audytu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, jakie wskazała wiceszefowa resortu Urszula Zielińska w środowej rozmowie w Studiu PAP.