Zagraniczna oferta polskich domów maklerskich: słone prowizje i akcje na telefon

Gdzie najlepiej inwestować na rynkach zagranicznych? Kto ma najbogatszą ofertę, kto najniższe prowizje, a kto umożliwia składanie zleceń tylko przez telefon od 8:00 do 17:30? Porównaliśmy zagraniczną ofertę polskich domów maklerskich: oto wyniki testu.

fot. gary yim / / Shutterstock

Inwestor, który chce kupować zagraniczne akcje lub ETF-y może wybrać:

dowolny polski dom maklerski, jeżeli odpowiada mu wybór spośród 13 spółek dostępnych na GlobalConnect: rynku, na którym w Warszawie notowanie są zagraniczne akcje obecne na światowych giełdach papierów wartościowych. → pełna lista notowań.

polski dom maklerski, który udostępnia zagraniczne giełdy - mamy takich 9

zagranicznego brokera.

Korzystanie z polskiego domu maklerskiego do inwestowania w zagraniczne spółki i ETF-y może zainteresować szczególnie osoby skoncentrowane na długim terminie, które chcą handlować w ramach rachunków IKE/IKZE (do wyboru 3 podmioty). Wśród zalet polskich domów maklerskich można wymienić również prostsze rozliczenie podatków (PIT-8C) oraz ochronę prawną na miejscu. Odzyskanie środków w przypadku bankructwa brokera może okazać się znacznie trudniejsze, jeśli jego siedziba będzie znajdowała się np. na Cyprze.

Zagraniczne platformy w większości przypadków mają szerszą ofertę, gdzie znajdziemy czasami także egzotyczne kierunki, takie jak azjatyckie giełdy i rynki wschodzące, których próżno szukać w polskich domach maklerskich. U naszych rodzimych brokerów nie znajdziemy akcji z Singapuru, Tajlandii czy Hongkongu. Globalni brokerzy często oferują też bardziej konkurencyjne prowizje.

W tym tekście przyglądam się polskim domom maklerskim, ale wkrótce ukaże się też drugi, poświęcony globalnym platformom, który pozwoli odpowiedzieć na pytanie: “gdzie jest lepiej?”

Polskie domy maklerskie z rynkami zagranicznymi:

BM Santander

mBank (DM + eMakler)

DM BOŚ

XTB

BM Alior Banku

BM Pekao

BM PKO BP

BM Banku Handlowego

BNP Paribas

Zanim przeczytasz

Przedstawione prowizje to wielu przypadkach promocje, które nie są wpisane na stałe do tabeli opłat i prowizji. Tekst będzie aktualizowany wraz ze zmianami w ofercie domów maklerskich.

Poza prowizją domu maklerskiego zagraniczne giełdy mogą pobrać własne dodatkowe prowizje. Przykładowo w Wielkiej Brytanii obowiązuje 0,5% opłaty skarbowej przy zakupie akcji (chyba, że spółka jest z Irlandii: wtedy 1%). We Francji podobny podatek wynosi 0,22%, a we Włoszech 0,12% od wartości zakupionych instrumentów.

To, że któryś dom maklerski podaje w swojej ofercie dostęp do akcji z danej giełdy, nie oznacza, że znajdują się w niej wszystkie papiery wartościowe notowane na tym parkiecie. Zdarza się, że jest to od kilku do kilkunastu spółek bądź ETF-ów. Dokładną listę instrumentów można znaleźć na stronach poszczególnych domów maklerskich (poza Santanderem i Bankiem Handlowym).

Zagraniczne rynki u polskich brokerów

Rachunki IKE i IKZE udostępnia większość polskich domów maklerskich, ALE w zagraniczne akcje i ETF-y można na nich inwestować jedynie u trzech graczy. Wybór ogranicza się do mBanku, DM BOŚ oraz BM Santander (ostatni z wymienionych udostępnia tylko rachunki IKE). Ofertę tych trzech domów maklerskich omawialiśmy szczegółowo pod tym kątem w artykule: Najlepszy dom maklerski do kupna zagranicznych akcji z IKE/IKZE.

Wśród pozostałych polskich domów maklerskich, które mają w ofercie rynki zagraniczne, uwagę warto zwrócić również na XTB oraz Alior Bank.

XTB trzeba wyróżnić natomiast za brak prowizji przy obrocie akcjami i ETF-ami (także zagranicznymi) do kwoty 100 000 euro (458 000 zł) miesięcznie. Broker udostępnia szeroką gamę papierów wartościowych. Wciąż nie pojawiły się u niego rachunki IKE/IKZE i w najbliższym czasie nie ma tego w planach, ale inwestorzy mogą skorzystać z formularza W-8BEN i obniżyć swój podatek od dywidendy otrzymywanej od spółek z USA.

BM Alior zapowiada dodanie do oferty rachunków IKE/IKZE na akcje i ETF-y z zagranicznych giełd. Dokładne terminy nie są znane. Prace trwają. Jeśli zostaną ukończone BM Alior wskoczy do grona domów maklerskich z wyższej ligi, stając się bardziej atrakcyjnym wyborem dla długoterminowych inwestorów.

Na pierwszy rzut oka akcjami z największej liczby parkietów mogą poszczycić się Pekao oraz PKO BP. W praktyce, tak jak większość domów maklerskich, oferują one dostęp do tylko niektórych spółek z wymienianych giełd. W większości ich liczba nie przekracza kilkudziesięciu, a zdarzają się przypadki, gdzie nie dobija do 10 (przykładem 2 irlandzkie spółki w Pekao albo 9 czeskich w PKO BP). Dodatkowo domy maklerskie obu banków pobierają dość wysokie opłaty.

Inwestowanie na rynkach zagranicznych w biurach maklerskich City Handlowego i BNP Paribas to trudna sztuka. Szczególnie w drugim przypadku. Za obsługę ich transakcji na giełdach spoza Polski odpowiadają brokerzy, u których można założyć konto samodzielnie i płacić przy tym niższe prowizje (Saxo Bank i EXANTE).

Polskie domy maklerskie: dostępne rynki i wysokość prowizji Pekao PKO BP City Handlowy XTB BNP Paribas Alior Bank BM Santander DM BOŚ mBank USA 0,25% (min. 9 USD)* 0,28% (min. 10 USD) 0,5% (min. 25 USD) 0%** 0,95% (min. 20 USD) 0,29% (min. 9 USD) 0,39% (min. 12 USD) 0,29% (min. 5 PLN lub 1,25 USD)*** 0,29% (min. 5 PLN lub 1,25 USD)*** Niemcy 0,25% (min. 10 EUR)* 0,28% (min. 9 EUR) 0,5% (min. 20 EUR) 0%** 0,95% (min. 20 EUR) 0,29% (min. 9 EUR) 0,39% (min. 12 EUR) 0,29% (min. 14 PLN lub 4 EUR) 0,29% (min. 14 PLN lub 4 EUR) Wielka Brytania 0,5% (min. 20 GBP) 0,28% (min. 19 GBP) 0,5% (min. 15 GBP) 0%** 0,95% (min. 20 GBP) 0,29% (min. 9 GBP) 0,39% (min. 12 GBP) 0,29% (min. 14 PLN lub 4 GBP) 0,29% (min. 14 PLN lub 4 GBP) Francja 0,25% (min. 10 EUR)* 0,28% (min. 199 PLN) 0,5% (min. 20 EUR) 0%** 0,95% (min. 20 EUR) 0,29% (min. 9 EUR) 0,39% (min. 12 EUR) 0,29 (min. 19 PLN lub 5 EUR) Belgia 0,25% (min. 10 EUR)* 0,28% (min. 199 PLN) 0,5% (min. 20 EUR) 0%** 0,95% (min. 20 EUR) 0,29% (min. 9 EUR) 0,39% (min. 12 EUR) 0,29 (min. 19 PLN lub 5 EUR) Holandia 0,25% (min. 10 EUR)* 0,28% (min. 199 PLN) 0,5% (min. 20 EUR) 0%** 0,95% (min. 20 EUR) 0,29% (min. 9 EUR) 0,39% (min. 12 EUR) 0,29 (min. 19 PLN lub 5 EUR) Włochy 0,25% (min. 10 EUR)* 0,28% (min. 199 PLN) 0,5% (min. 20 EUR) 0%** 0,95% (min. 25 EUR) 0,29% (min. 9 EUR) 0,39% (min. 12 EUR) Hiszpania 0,25% (min. 10 EUR)* 0,28% (min. 199 PLN) 0,5% (min. 20 EUR) 0%** 0,95% (min. 25 EUR) 0,29% (min. 9 EUR) 0,39% (min. 12 EUR) Portugalia 0,25% (min. 10 EUR)* 0,28% (min. 199 PLN) 0,5% (min. 20 EUR) 0%** 0,95% (min. 25 EUR) 0,29% (min. 9 EUR) Szwajcaria 0,5% (min. 35 CHF) 0,28% (min. 199 PLN) 0,5% (min. 20 EUR) 0%** 0,29% (min. 76 PLN) Austria 0,25% (min. 10 EUR)* 0,28% (min. 199 PLN) 0,5% (min. 20 EUR) 0,95% (min. 30 EUR) 0,39% (min. 12 EUR) Szwecja 0,5% (min. 120 SEK) 0,28% (min. 199 PLN) 0,5% (min. 150 SEK) 0%** Finlandia 0,25% (min. 10 EUR)* 0,5% (min. 20 EUR) 0%** 0,95% (min. 25 EUR) 0,39% (min. 12 EUR) Norwegia 0,5% (min. 120 NOK) 0,28% (min. 199 PLN) 0,5% (min. 150 NOK) 0%** Dania 0,5% (min. DKK) 0,28% (min. 199 PLN) 0,5% (min. 150 DKK) 0%** Irlandia 0,25% (min. 10 EUR)* 0,95% (min. 25 EUR) Kanada 0,5% (min. 50 CAD) Kanada - 0,29% (min. 152 PLN) Grecja 0,25% (min. 10 EUR)* Luksemburg 0,25% (min. 10 EUR)* 0,95% (min. 30 EUR) Australia 0,5% (min. 50 AUD) Czechy 0,28% (min. 199 PLN) 0%** Węgry 0,28% (min. 199 PLN) Liczba zagranicznych rynków 20 16 15 15 13 9 11 8 3 *promocja obowiązująca do 31 grudnia 2023 **promocja, warunkiem jest skumulowany miesięczny obrót poniżej 100 000 euro (458 000 zł). Powyżej tej kwoty prowizja wynosi 0,2% (min. 10 EUR) ***promocja obowiązuje do 8 grudnia

BM Alior Bank

IKE/IKZE na rynki zagraniczne: nie

W-8BEN: nie

Zagraniczne instrumenty:

303 ETF-y

2118 akcji

BM Alior Bank może pochwalić się mniejszym wyborem zagranicznych giełd niż wielu konkurentów, ale udostępnia zwykle więcej akcji z poszczególnych parkietów. Ponadto ma jedną z najbogatszych ofert ETF-ów.

W przypadku kupowania zagranicznych instrumentów finansowych za złote, przewalutowanie odbywa się automatycznie po kursie bankowym bez dodatkowych prowizji. Korzystniejsze może okazać się korzystanie z kantoru walutowego Alior Banku, lub przelewanie środków na subkonta walutowe.

Rachunek maklerski jest powiązany z aplikacją bankową. Alior nie pobiera oddzielnych opłat za jego prowadzenie, ale brak wpłat na konto (min. 1500 zł miesięcznie), pociąga za sobą koszt w wysokości 10 zł co miesiąc.

Prowizje na rynkach zagranicznych:

0,29% (min. 9 EUR / 9 USD / 9 GBP).

Opłata za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych:

0% do kwoty 500 000 PLN,

gdy wartości instrumentów finansowych na rachunku przekroczy 500 000 PLN opłata wynosi 0,01% miesięcznie (0,12% rocznie).

Biuro Maklerskie Banku Handlowego

IKE/IKZE na rynki zagraniczne: nie

W-8BEN: tak

Zagraniczne instrumenty:

ETF-y

akcje

BM Banku Handlowego nie udostępnia w sieci szczegółowej listy zagranicznych instrumentów finansowych. Wiadomo tylko o obsługiwanych giełdach. Konsultant BM City Handlowy powiedział nam, że w ofercie znajdują się wszystkie instrumenty notowane na obsługiwanych rynkach. Platformę do handlu na nich klientom “Handlowego” udostępnia Saxo Bank (u którego można założyć konto indywidualne i płacić niższe prowizje).

Podstawowy rachunek w BM Banku Handlowego jest płatny, jeżeli klient nie wykona co najmniej 1 transakcji w miesiącu. Naliczany wówczas koszt to 13,20 zł. Rok nieaktywności oznacza więc opłatę w wysokości 158,40 zł. Jeżeli w związku z tym na koncie pojawi się ujemna kwota, City pobierze też 30 zł opłaty za “wystawienie upomnienia w związku z powstaniem salda debetowego na rachunku”.

W BM Banku Handlowego, odwrotnie niż w pozostałych domach maklerskich, najdroższe akcje to te z USA (min. 108 zł). Po przeliczeniu na polską walutę wychodzi na to, że najniższa prowizja minimalna (ok. 58 zł) jest pobierana za zlecenia na giełdzie w Sztokholmie. “Tanio” jest też w Oslo (60 zł) i w Londynie (80 zł).

Prowizje na rynkach zagranicznych:

USA - 0,5% (min. 25 USD)

instrumenty notowane w euro (Niemcy, Francja, Belgia, itd.) - 0,5% (min. 20 EUR)

Wielka Brytania - 0,5% (min. 15 GBP / 99 PLN)

Szwecja, Norwegia, Dania - 0,5% (min. 120 SEK / NOK / DKK)

Opłata za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych:

0,008% miesięcznie (min 1 zł), czyli 0,096% lub 12 zł rocznie (więcej niż 12 zł prowizji zapłaci się, gdy wartość instrumentów przekroczy 12500 zł).

Biuro Maklerskie BNP Paribas

IKE/IKZE na rynki zagraniczne: nie

W-8BEN: tak

Zagraniczne instrumenty:

57 ETF-ów

95 akcji

Biuro Maklerskie BNP Paribas to miejsce, w którym można poczuć się jak inwestor giełdowy ze starych filmów o Wall Street. Zlecenia kupna i sprzedaży akcji na zagranicznych rynkach można składać tu wyłącznie przez telefon w godzinach od 8:30 do 17:35 od poniedziałku do piątku.

BNP Paribas realizuje zlecenia za pośrednictwem platformy Saxo Bank, ale obsługa biura maklerskiego ma też dostęp do EXANTE, który występuje jako “alternatywny/zapasowy broker”. BM BNP Paribas nie pobiera opłat za przewalutowanie, ponieważ nie dokonuje przewalutowań. By skutecznie złożyć zlecenie, na swój rachunek trzeba wpłacić wcześniej walutę, w której jest notowany wybrany instrument.

Żeby uruchomić dostęp do rynków zagranicznych, klient musi odwiedzić oddział banku. Pomimo że nie ma możliwości składania na nich zleceń przez Internet, może zobaczyć na platformie swoje portfolio. Duży plus dla BM BNP Paribas należy się za to, że informuje o tym wszystkim w widocznym miejscu na swojej stronie.

Prowizje na rynkach zagranicznych:

USA, Francja, Belgia, Holandia, Niemcy - 0,95% (min. 20 EUR lub równowartość w innej walucie)

Wielka Brytania - 0,95% za akcje spółek brytyjskich (min. 20 GBP) / 1,29% za akcje spółek irlandzkich (min. 27 GBP)

Włochy - 0,95% (min. 25 EUR)

Austria, Luksemburg - 0,95% (min. 30 EUR)

Pozostałe rynki z UE - 0,95% (min. 25 EUR)

Opłata za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych:

0,05% na kwartał (0,2% rocznie) od wartości posiadanych instrumentów.

DM BOŚ

IKE/IKZE na rynki zagraniczne: tak

W-8BEN: tak

Zagraniczne instrumenty:

ponad 500 ETF-ów

ponad 4000 akcji

Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska pobiera niższe prowizje niż BM Santader. Oferuje też większy wybór rynków niż mBank. Te, które nie znajdują się w ofercie konkurencji są jednak droższe, co widać na przykładzie szwajcarskiej i kanadyjskiej giełdy. Jeżeli na platformie nie ma instrumentu z obsługiwanych giełd, klient może złożyć wniosek o jego dopisanie.

Prowizje na rynkach zagranicznych:

USA - 0,29% (min. 5 PLN lub 1,25 EUR / USD / GBP)

Niemcy, Wielka Brytania - 0,29% (min. 14 PLN lub 4 EUR / USD / GBP)

Francja, Belgia, Holandia - 0,29 (min. 19 PLN lub 5 EUR / USD / GBP)

Szwajcaria - 0,29% (min. 76 PLN / 18 EUR / 20 USD / 16 GBP)

Kanada - 0,29% (min. 152 PLN / 36 EUR / 40 USD / 32 GBP).

Opłata za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych:

0% - jeżeli wartość instrumentów nie przekracza 1 mln zł. Aktualnie

0,15% rocznie naliczane od wartości instrumentów zagranicznych, jeżeli na rachunku klienta znajdują się aktywa, których wartość przekracza 1 mln zł.

mBank

IKE/IKZE na rynki zagraniczne: tak

W-8BEN: nie

Zagraniczne instrumenty:

451 ETF-ów

1792 akcjem

Bank oferuje IKE/IKZE z zagranicznymi akcjami i ETF-ami zarówno na rachunkach eMakler (dostępnych z poziomu aplikacji bankowej) oraz w swoim Biurze Maklerskim. W obu tych miejsca inwestowanie wiąże się z podobnymi kosztami. Różnice to:

- koszt prowadzenia rachunku, który wynosi w BM mBanku 50 zł rocznie (eMakler jest darmowy przy wyrażeniu zgody na elektroniczną korespondencję),

- waluta - eMakler udostępnia tylko rachunek prowadzony w złotych, więc kupno każdego zagranicznego instrumentu wiąże się z przewalutowaniem (koszt spreadu dla 1 transakcji wynosi około 0,1%). W BM mBanku można prowadzić rachunki w PLN, EUR, USD i GBP.

Prowizje na rynkach zagranicznych:

USA - 0,29% (min. 5 PLN lub 1,25 EUR / USD / GBP)pozostałe 0,29% (min. 14 PLN lub 4 EUR / USD / GBP)Opłata za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych:

0,15% rocznie naliczane od wartości instrumentów zagranicznych, jeżeli na rachunku klienta znajdują się aktywa, których wartość przekracza 10 000 zł.Opłaty można uniknąć, jeśli prowizje za handel zagranicznymi akcjami, zapłacone w danym miesiącu przez inwestora, okażą się wyższe od niej. Na promocję załapią się więc aktywni traderzy albo właściciele niewielkich rachunków.

Poza opłatą za przechowywanie mBank różni się od DM BOŚ brakiem dostępu do formularza W-8BEN, który pozwala obniżyć do 15% podatek od dywidend wypłacanych przez amerykańskie spółki (bez jego wypełnienia obowiązująca stawka to 30%. mBank ogłosił już jakiś czas temu, że pracuje nad udostępnieniem formularzy W-8BEN.

Santander

IKE/IKZE na rynki zagraniczne: tylko IKE

W-8BEN: nie

Zagraniczne instrumenty:

akcje



223 ETF-y

BM Santander oferuje dostęp do największej liczby zagranicznych giełd spośród wszystkich 3 domów maklerskich udostępniających rachunki IKE (na jego stronie nie ma pełnego wykazu dostępnych akcji, a jedynie lista ETF-ów). Nie ma u niego rachunków IKZE. Jest też droższy od mBanku, Bossy, czy Aliora, nie wspominając o XTB. Na tle pozostałych domów maklerskich, prowizje Santandera wydają się być jednak całkiem rozsądne. Jeżeli na platformie nie ma instrumentu z obsługiwanych giełd, klient może złożyć wniosek o jego dopisanie.

BM Santander nie pobiera dodatkowych opłat za przewalutowanie. Tabela kursów walutowych jest aktualizowana codziennie, ale spread wynosi zazwyczaj ok. 0,35% dla pojedynczej transakcji. Inwestorzy mogą prowadzić rachunki w EUR, P, USD, CHF.

Prowizje na rynkach zagranicznych:

0,39% (min. 12 EUR, USD, CHF lub GBP)

Opłata za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych:

0,12% + VAT rocznie od wartości instrumentów notowanych w USD,

+ VAT rocznie od wartości instrumentów notowanych w USD, 0,24% + VAT rocznie od wartości instrumentów notowanych w EUR / CHF / GBP.

Opłaty można uniknąć, obracając miesięcznie 1/5 wartości portfela.

Biuro Maklerskie Pekao

IKE/IKZE na rynki zagraniczne: nie

W-8BEN: nie

Zagraniczne instrumenty:

124 ETF-y

2075 akcji

BM Pekao ma w ofercie papiery wartościowe notowane na giełdach z 20 krajów, ale w przypadku 7 z nich udostępnia mniej niż 20 instrumentów. Najmniej z Irlandii (2) i Grecji (5). Biuro maklerskie udostępnia możliwość handel przedsesyjny na amerykańskich giełdach. Zlecenia można składać już o 10:00 rano czasu polskiego, jednak nie ma gwarancji na ich realizację. Może wydarzyć się ona dopiero po otwarciu regularnego handlu o 15:30.

W ramach promocji obowiązującej do końca 2023 r. akcje i ETF-y notowane w euro i dolarach można kupować w Pekao płacąc prowizję w wysokości 0,25% (minimum 10 EUR lub 9 USD). Koszt przewalutowania środków jest naliczany według aktualnego kursu kupna/sprzedaży z tabeli kursowej banku.

Jeśli chodzi o instrumenty finansowe notowane w innych walutach, prowizja wynosi 0,50%. Opłaty minimalne są wysokie i różnią się w zależności od wartości transakcji, rosnąc po przekroczeniu ustalonych progów. W zależności od waluty jest to 30 000 CHF, 20 000 GBP, 30 000 AUD/CAD, 120 000 NOK/SEK/DKK. Poniżej podajemy opłaty dla inwestorów obracających mniejszymi kwotami.

Prowizje na rynkach zagranicznych:

USA - 0,25% ( min. 9 USD )

( ) instrumenty notowane w euro (Niemcy, Francja, Belgia, Holandia, itd.) - 0,25% ( min. 10 EUR )

( ) Wielka Brytania - 0,5% ( min. 20 GBP )

( ) Szwecja, Norwegia, Dania - 0,5% ( min. 120 SEK / NOK / DKK )

( ) Kanada, Australia - 5% (min. 50 CAD / AUD)

Opłata za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych:

0,196% rocznie naliczane od wartości instrumentów zagranicznych (min. 2 GBP / 2,5 EUR / 3 USD / CHF / AUD / CAD).

Biuro Maklerskie PKO BP

IKE/IKZE na rynki zagraniczne: nie

W-8BEN: tak

Zagraniczne instrumenty:

217 ETF-ów (w tym ETP i ETC)

2189 akcji

PKO BP oferuje akcje z wielu zagranicznych giełd, jednak tak samo jak Pekao nie udostępnia wszystkich notowań. W przypadku większości parkietów inwestorzy mają do wyboru od kilkunastu do kilkudziesięciu spółek. Przykładowo 8 akcji z Czech, 10 z Belgii, 11 z Węgier. Wśród ETF-ów można znaleźć wszystkie najpopularniejsze instrumenty z europejskich giełd ze szczególną reprezentacją Londynu i Frankfurtu.

PKO BP prowadzi jeden z najdroższych domów maklerskich w Polsce (o ile nie najdroższy). Jego tabela opłat nie zmieniła się od października 2020 roku. Prowizja handlowa wynosi zawsze 0,28%, ale jej minimalna wartość różni się w zależności od rynku. Najtaniej jest na amerykańskich i niemieckich akcjach, Wielka Brytania to koszt bliski 100 zł, a pojedyncze zlecenie na każdym z pozostałych rynków pochłonie prawie 200 zł prowizji.

Prowizje na rynkach zagranicznych:

USA - 0,28% ( min. 10 USD / 38 PLN )

( ) Niemcy - 0,28% ( min. 9 EUR / 38 PLN )

( ) Wielka Brytania - 0,28% ( min. 19 GBP / 99 PLN )

( ) Pozostałe rynki - 0,28% (min. 199 PLN)

Opłata za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych:

0,15% rocznie naliczane od wartości instrumentów zagranicznych,

rocznie naliczane od wartości instrumentów zagranicznych, stawka może być negocjowana, ale nie może wynosić mniej niż “koszty poniesione przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego na rzecz zagranicznego depozytariusza”.

XTB

IKE/IKZE na rynki zagraniczne: nie

W-8BEN: tak

Zagraniczne instrumenty:

365 ETF-ów

2886 akcji

XTB udostępnia szeroki wybór akcji i ETF-ów oraz nie pobiera prowizji za realizację zleceń do kwoty 100 000 euro miesięcznie. Trzeba jednak brać pod uwagę ewentualne podatki pobierane przez niektóre zagraniczne giełdy, np. włoską lub hiszpańską. Kolejną zaletą brokera jest dostęp do formularza W-8BEN, dzięki któremu inwestorzy mogą zmniejszyć o połowę podatek od dywidend wypłacanych przez spółki z USA.

Polski broker regularnie wzmacnia swoją ofertę. Jako jedyny z obecnych w tym zestawieniu pozwala na zakup akcji ułamkowych. Klienci mają możliwość kupna tak niewielkiej części polskich lub zagranicznych papierów wartościowego jak 0,0001. Posiadacze fragmentów akcji otrzymują dywidendy proporcjonalnie do ich udziałów. W ostatnim czasie XTB udostępniło także Plany Inwestycyjne, które umożliwiają budowę strategii opartych na ETF-ach. Produkt dostępny w Rumunii, ma pojawić się jeszcze w tym roku w Polsce.

Przy zakupie zagranicznych akcji za złote, opłata za przewalutowanie wynosi 0,5% wartości transakcji. XTB pobiera również opłatę za nieaktywność, która wynosi 10 euro miesięcznie i zaczyna być naliczana po 365 dniach bez dokonania transakcji na platformie.

Prowizje na rynkach zagranicznych:

0,0% przy zleceniach do łącznej kwoty 100 000 euro miesięcznie (458 000 zł),

przy zleceniach do łącznej kwoty miesięcznie (458 000 zł), powyżej skumulowanego obrotu o wartości 100 000 euro miesięcznie: 0,2% (min. 10 EUR).

Opłata za przechowywanie zagranicznych instrumentów finansowych:

brak.

Czy to się opłaca? Opinia

Dostępność W-8BEN, waluty oraz koszt prowadzenia rachunku Formularz W-8BEN Konto walutowe Koszt prowadzenia (za rok) DM BOŚ TAK USD, EUR, GBP 0zł DM mBank NIE USD, EUR, GBP 50zł mBank (eMakler) NIE NIE 0 zł* BM Santander NIE USD, EUR 0zł XTB TAK USD, EUR 0zł BM Alior Bank NIE USD, EUR, GBP 0zł BM Pekao NIE USD, EUR, GBP, CHF, CAD, AUD, SEK, NOK, DKK 60 zł** BM PKO BP TAK USD, EUR, GBP, CHF, NOK, HUF, SEK, CZK, DKK 0zł BM Banku Handlowego TAK USD, EUR, GBP, CHF 0zł BNP Paribas TAK USD, EUR, GBP 0zł *przy ważeniu zgody na korespondencję elektroniczną - inaczej 50 zł **pierwszy rok za darmo

Spośród 9 polskich domów maklerskich, które oferują dostęp do zagranicznych rynków, na wstępie odrzuciłbym połowę. Wszystko przez zaporowe prowizje, chociaż konieczność składania zleceń przez telefon w BNP Paribas również nie przekonała mnie do skorzystania z ich usługi. Wydaje się, że większa część domów maklerskich pozostała w tyle i zrezygnowała z zabiegania o inwestorów zainteresowanych giełdami spoza Polski.

mBank i DM BOŚ konkurują o klienta, obniżając opłaty i ogłaszając kolejne promocje, co w połączeniu z dostępem do IKE/IKZE czyni ich jednymi z najlepszych opcji. Trzeci broker z "IKE na zagranicę", czyli Santander ma niestety znacznie wyższe prowizje. Obok domów maklerskich BOŚ i mBanku na podium nie może zabraknąć XTB z promocyjną prowizją 0 zł przy miesięcznym handlu do kwoty 458 tys. zł. Dużym atutem tego brokera są także jego produkty, takie jak ułamkowe akcje oraz nadchodzące Plany Inwestycyjne.

Podsumowując uważam, że sensowne oferty związane z dostępem do zagranicznych akcji i ETF-ów znajdziemy u 3 z 9 polskich domów maklerskich. W kolejnym tekście sprawdzę zagraniczne platformy inwestycyjne, m.in.: Interactive Brokers, Saxo Bank, EXANTE oraz Degiro.