Zagraniczna emerytura dla Polaków? Jest szansa na podwójne świadczenie

20 mld zł na wypłaty „czternastek”. Rząd podał dane "Czternastka" trafiła już w większości do wszystkich uprawnionych, a więc do blisko 9 mln emerytów i rencistów. Na wypłaty "czternastek" przeznaczyliśmy w tym roku ok. 20,7 mld zł - poinformowała PAP minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.