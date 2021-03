Zagórski: Chcemy, by cyfrowe certyfikaty szczepień nie dyskryminowały

fot. Andrzej Hulimka / FORUM

Chcemy, aby cyfrowe certyfikaty szczepień przeciw Covid-19 były rozwiązaniem, które nie dyskryminuje. Nie mamy jednak wpływu na to, co zrobią w tej kwestii inne państwa - powiedział w czwartek minister ds. cyfryzacji w KPRM Marek Zagórski.

Prace nad certyfikatem, którego celem będzie uznawanie odbytego szczepienia, trwają na poziomie Komisji Europejskiej i w wielu państwach unijnych - powiedział w Programie 1 Polskiego Radia Zagórski. Jak wskazał, podejście do tego, jak powinien działać taki certyfikat, w różnych krajach wygląda odmiennie. "Dla niektórych to szansa, przede wszystkim dla krajów południa Europy, na odbudowanie ruchu turystycznego" - przypomniał minister.

Zagórski zaznaczył, że w Polsce certyfikaty szczepień w formie cyfrowej już są dostępne. "Można je pobrać ze strony Internetowego Konta Pacjenta w formie kodu QR, są też dostępne w aplikacji mObywatel" - wyjaśnił.

Pełnomocnik rządu ds. cyberbezpieczeństwa zadeklarował, że celem polskiej administracji jest zagwarantowanie obywatelom tego, aby nie byli wykluczeni w sytuacji, jeśli jakiekolwiek państwa wprowadzą ograniczenia w przemieszczaniu się i uzależnią możliwość wjazdu od aktualnego testu lub zaświadczenia o szczepieniu. "Pracujemy nad tym, żeby rozwiązania były jak najmniej dyskryminujące, myślę, że jest jeszcze trochę czasu, aby dojść do odpowiedniego rozwiązania" - powiedział minister. Jednocześnie, jak podkreślił, "w niektórych państwach poza UE mówi się o paszporcie, bez którego rzeczywiście nie będzie możliwości korzystania z linii lotniczych".

"Chcemy, żeby kontrola i wydawanie certyfikatów były w gestii państw członkowskich, a zarazem żeby była interoperacyjność" - wskazał minister. Jak dodał, system cyfrowych certyfikatów szczepień musi bazować na systemach teleinformatycznych państw członkowskich, bo to tam odbywają się szczepienia. "Wszystkie osoby, które są zaszczepione, są u nas w systemie służby zdrowia, w innych państwach odbywa się to podobnie" - wyjaśnił.

Zagórski zadeklarował, że "naszym celem jest zapewnienie możliwości polskim obywatelom dokumentowania szczepienia, ale jednocześnie nie chcemy, żeby to było rozwiązanie dyskryminujące, z powodu ograniczonej dostępności szczepionek. Nie mamy jednak wpływu na to, co zrobią inne państwa". (PAP)

