Zaginiony obraz Klimta po prawie 100 latach trafi na aukcję. Jego wycena robi wrażenie

Możliwe braki w kinowej ofercie filmów zagranicznych. To szansa dla polskich produkcji Kina wracają do formy sprzed pandemii. Tylko w III kwartale 2023 roku w kasach kupiono 13,7 mln biletów. Był to najlepszy kwartał od początku pandemii i jeden z najlepszych w ostatnich latach. W 2024 roku...