Zagadka ekstremalnych wzrostów EC Będzin wyjaśniona. Jest komunikat spółki

Wydaje się, że mamy wyjaśnienie tajemniczych i ekstremalnie stromych wzrostów kursu elektrociepłowni Będzin, które elektryzowały rynek w czerwcu. Spółka poinformowała w środę wieczorem o rozpoczęciu rozmów w sprawie małych reaktorów modułowych.

„Zarząd Elektrociepłowni „Będzin” S.A. informuje, że w dniu 21 czerwca 2023 r. spółka zawarła umowę o zachowaniu poufności z ORLEN Synthos Green Energy sp. z o.o. Umowa dotyczy rozpoczęcia przez strony Umowy rozmów oraz wymiany informacji w sprawie podjęcia potencjalnej współpracy w zakresie możliwości realizacji inwestycji polegającej na wdrażaniu małych reaktorów modułowych w technologii BWRX-300 na terenach znajdujących się w posiadaniu spółek zależnych wobec Emitenta” – czytamy we komunikacie spółki.

Zawarcie umowy ma stanowić początek rozmów w sprawie realizacji tej inwestycji, jednak rozmowy nie muszą zakończyć się sukcesem – informuje spółka w dalszej części komunikatu. „Realizacja projektu może nie być możliwa z przyczyn niezależnych od stron, w szczególności z powodu braku spełnienia warunków koniecznych dla lokalizacji potencjalnej inwestycji” – ostrzega spółka. Co więcej, umowa nie zobowiązuje żadnej ze stron do realizacji projektu.

Jak widać komunikat spółki nie zawiera zbyt wielu szczegółów, zawiera natomiast sporo zastrzeżeń, na wypadek, gdyby podjęte rozmowy zakończyły się fiaskiem.

Komunikat może być jednak wyjaśnieniem, dlaczego kurs elektrociepłowni w czerwcu notował szalone wzrosty. Jeszcze 31 maja akcje Będzina kosztowały 6,75 zł, gdy tymczasem na środowej sesji zamknęły się na poziomie 71 zł. To oznacza wzrost o 951%, co w przypadku spółki, która w ostatnich 5 z 6 kwartałów zanotowała w sumie setki milionów złotych strat musiało zastanawiać. A jeszcze w kwietniu zarząd Będzina informował, że rozważa złożenie wniosku o otwarcie postepowania restrukturyzacyjnego, co mogło się skończyć się bankructwem spółki.

W międzyczasie jednak spółka opublikowała szereg komunikatów dotyczących zakupów akcji przez osoby posiadające dostęp do informacji poufnych. Członek rady nadzorczej Elektrociepłowni Będzin Przemysław Bałdyga kupił w dniach od 5 do 14 czerwca ponad 45,5 tys. akcji spółki po cenach od 12,4 zł do 31,4 zł (raportowane ceny średnie z komunikatów). Wiceprezes zarządu Marcin Chodkowski nabył 1200 akcji w cenach od 18,9 do 31 zł za akcję. Natomiast 15 czerwca elektrociepłownia poinformowała o dobrowolnym, wcześniejszym wykupie obligacji, co jednoznacznie wskazywało na poprawę finansów w spółce.

Czerwcowy gwałtowny rajd na akcjach Będzina nie obył się bez spekulacji co do jego faktycznych powodów. Inwestorzy podejrzewali, że przyczyny wzrostów kursu mogą się ujawnić w najbliższym czasie, pytając z przekąsem insiderów, „gdzie można zapisać się na kurs tradingu”. Inni zachęcają do subskrypcji ESPI Premium, co w slangu inwestorów oznacza wcześniejszy dostęp do informacji, które spółka dopiero będzie publikowała oficjalnie.

GPW istnieje już 32 lata a handel na tym rynku bardziej przypomina dziki handel samochodami w latach 90, aniżeli cokolwiek zbliżone do rozwiniętego rynku kapitałowego.



Wszystko wskazuje na to, że i tym razem podejrzenia okazały się słuszne i mogło dojść do wykorzystania informacji poufnych. Nie pierwszy raz zresztą w ostatnim czasie, o czym można poczytać w artykule Michała Kubickiego „Przypadek za przypadkiem na GPW. Serial zbiegów okoliczności trwa dalej”

Spora krytyka ze strony inwestorów kieruje się w kierunku Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.