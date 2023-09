Zadłużony jak lekarz? Zaskakujące dane KRD dotyczące gabinetów prywatnych

Najbardziej zadłużone są prywatne gabinety lekarskie z województwa mazowieckiego, których zaległości sięgają 43 mln zł - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Dług branży wzrósł przez rok o 10 mln zł, do 172 mln zł - dodano.

Najbardziej zadłużone są prywatne gabinety medyczne z województwa mazowieckiego – mają prawie 43 mln zł przeterminowanych zobowiązań finansowych. Drugie miejsce należy do placówek medycznych z województwa śląskiego (22 mln zł), a trzecie - z Wielkopolski (ponad 17 mln zł). Z Wielkopolski pochodzi też rekordzista – właściciel prywatnej praktyki lekarskiej, który ma do oddania ponad 2 mln złotych m.in. firmom faktoringowym i wydawniczym.

Jak zwrócił uwagę prezes Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej Adam Łącki, mimo wzrostu liczby klientów, prywatnych i instytucjonalnych, zadłużenie branży wynosi 172 mln zł. "2849 medyków ma nieopłacone faktury wobec swoich wierzycieli. Średnio na jeden prywatny zadłużony gabinet lekarski przypada ponad 60 tysięcy złotych długu. Zaległości te jednak nie maleją" - wskazał PAP Łącki. Dodał, że w zeszłym roku było ich o 10 mln zł mniej.

Niemal 69 mln zł branża medyczna jest winna wtórnym wierzycielom, czyli firmom windykacyjnym i funduszom sekurytyzacyjnym. Prawie 1/3 całego zadłużenia (ponad 56 mln zł) to zobowiązania wobec banków komercyjnych. Z kolei firmom oferującym usługi leasingowe, prywatne placówki lekarskie muszą zwrócić ponad 17 mln zł.

Wśród zadłużonych przedsiębiorstw blisko 3/4 stanowią jednoosobowe działalności gospodarcze ze 127,4 mln zł długu. Spółki prawa handlowego stanowią 27 proc., a ich zadłużenie wynosi 44,6 mln zł.

Placówki medyczne same też mają swoich dłużników. Inne firmy i konsumenci są im winni prawie 6,5 mln zł, z tego 4,2 mln zł należy do przedsiębiorstw i instytucji, a 2,3 mln zł do konsumentów.

