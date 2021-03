Zadłużenie Skarbu Państwa wzrosło na koniec stycznia

fot. rsooll / Shutterstock

Zadłużenie Skarbu Państwa na koniec stycznia 2021 r. wyniosło ok. 1.098,3 mld zł, czyli o 0,9 mld zł (+0,1 proc.) więcej mdm - podał resort finansów w szacunkowych danych.

Dodano, że zadłużenie w podziale według kryterium miejsca emisji wyniosło: dług krajowy: ok. 837,4 mld zł, dług w walutach obcych: ok. 261,0 mld zł (czyli 23,8 proc. całego długu SP).

Oznacza to, że od początku ubiegłego roku dług publiczny wzrósł o ok. 125 mld zł, do czego mocno przyczyniła się polityka rządu, który sięgał po dług, aby uzupełnić niższe wpływy z podatków oraz finansować programu pomocowe.

Szczegółowe dane o stanie długu w styczniu poznamy za miesiąc, obecnie dysponujemy jedynie rozszerzonym raportem opisującym sytuację do końca 2020 r. Dokument dostępny jest na stronach MF.

Więcej o debacie wokół długu publicznego przeczytasz w artykule "MFW do Polski: nie przejmujcie się dziś długiem, wspierajcie firmy".

MZ