"Żaden Holender nie zostanie odcięty od gazu tej zimy". Minister obiecuje

Budynki muszą być bardziej efektywne energetycznie. Nowe przepisy coraz bliżej

Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy dot. poprawy efektywności energetycznej budynków, który dostosowuje polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej. Nowe przepisy mają przyczynić się to do oszczędności energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.