Zachodnie giełdy dużymi wzrostami indeksów rozpoczynają handel w środę

fot. Phongphan / / Shutterstock

Giełdy w zachodniej Europie od dużych zwyżek rozpoczęły środową sesję. Inwestorzy czekają na decyzję monetarną Fed. W centrum uwagi pozostaje też konflikt zbrojny Rosja-Ukraina i zaplanowana na środę kolejna runda negocjacji dot. zawieszenia broni. Rynkowych graczy uspokoiły zobowiązania chińskich władz, aby utrzymać stabilność na krajowych rynkach akcji. Rentowność 10-letnich obligacji USA rośnie. Ropa naftowa jest droższa o 2-3 proc. Złoto tanieje - informują maklerzy.

Benchmarkowy wskaźnik Stoxx Europe 600 wzrósł po rozpoczęciu notowań o 1,9 proc., z sektorami podróże-turystyka, technologia, finanse i produkty konsumenckie - na czele. Gorsze wyniki osiągają spółki energetyczne i usług użyteczności publicznej.

DAX wzrósł o 2,4 proc., a FTSE 100 zyskał 1,3 proc.

Bankier.pl

Restaurant Group zyskuje 6,7 proc. po zanotowaniu rocznych przychodów powyżej rynkowego konsensusu.

Uniper drożeje o 5,7 proc., a Maersk jest na plusie o 3 proc.

IG Group traci 3,8 proc. po aktualizacji danych o tradingu.

Globalni inwestorzy czekają na decyzję monetarną amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Na zakończenie 2-dniowego posiedzenia - w środę - spodziewane jest ogłoszenie przez Fed podwyżki benchmarkowej stopy procentowej o 25 pb. Będzie to pierwsza podwyżka tego wskaźnika od 2018 r.

W całym 2022 r. rynki wyceniają 7 podwyżek kosztów kredytu w USA - po 25 pb.

W centrum uwagi rynków pozostaje konflikt zbrojny Rosja- Ukraina i zaplanowana na środę kolejna runda negocjacji dot. zawieszenia broni. Nadzieje związane z tymi negocjacji zachęcają inwestorów do podejmowania ryzyka.

Rynkowych graczy uspokoiły wcześniej ogłoszone zobowiązania chińskich władz, aby utrzymać stabilność na krajowych rynkach akcji.

"Na rynkach widać większą ulgę w reakcji na pewne nadzieje związane z negocjacjami Rosja-Ukraina" - mówi Ulrich Urbahn, szef strategii i badan wielu aktywów w Berenberg.

"Rynki na pewno z niecierpliwością będą czekać na kolejny sezon sprawozdawczy spółek, aby ocenić wpływ wojny rosyjsko-ukraińskiej na ich wyniki" - dodaje.

Na rynku walutowym japoński jen kosztuje 118,35. Euro jest po 1,0965 USD. Brytyjski funt utrzymuje stabilne 1,3041 USD.

Rentowność 10-letnich UST wzrosła o 5 pb do 2,19 proc., niemieckich 10-latek zwyżkowała o 5 pb do 0,38 proc., a brytyjskich 10-letnich papierów dłużnych wzrosła o 4 pb do 1,62 proc.

Baryłka ropy WTI na NYMEX w N.Jorku jest wyceniana po 98,75 USD, wyżej o 2,40 proc.

Brent na ICE Futures Europe w Londynie jest po 103,12 USD za baryłkę, w górę o 3,21 proc.

Złoto kosztuje 1.915,73 USD za uncję i jest tańsze o 0,1 proc.

Indeksy giełdowe w Europie - godz. 09.30

Indeksy Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3839,93 2,72 1,96 -7,19 -0,29 -10,67 DAX Niemcy 14245,81 2,36 2,87 -7,32 -2,14 -10,32 FTSE 100 W.Brytania 7278,70 1,44 1,22 -4,28 6,98 -1,43 CAC 40 Francja 6519,35 2,59 2,06 -6,40 7,66 -8,86 IBEX 35 Hiszpania 8379,40 1,74 2,65 -4,10 -3,21 -3,84 FTSE MIB Włochy 24064,61 2,40 0,73 -10,77 -0,81 -12,00

(PAP Biznes)

aj/ ana/