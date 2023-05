Zachodnia broń dla Ukrainy. Szef Pentagonu: przekazano sprzęt wart 65 mld dolarów

Rosja będzie odbierać paszporty powołanym do wojska. Duma przegłosowała nowe przepisy Duma Państwowa, niższa izba parlamentu Rosji, przyjęła poprawki, które przewidują odbieranie paszportów osobom powołanym do wojska lub do służby zastępczej – powiadomił niezależny portal Meduza.