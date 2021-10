Sklep bez klientów. Kolejna sieć decyduje się na nową usługę

/ Żabka

W Warszawie powstanie pierwszy dark store sieci Żabka. Do nowego sklepu nie wejdziemy z ulicy, ponieważ będzie on odpowiedzialny tylko za realizację zamówień internetowych. Tym samym popularna franczyza wkracza do rozwijającej się gałęzi e-commerce, którą zainteresowała się już m.in. Biedronka.

Sieć Żabka postanowiła przetestować nowe rozwiązanie z zakresu e-handlu. W Warszawie ma powstać dark store. Sklep i centrum logistyczne do realizacji zamówień internetowych w jednym. Wyróżnia go to, że nie jest on dostępny dla klientów z ulicy. Służy on jedynie dla kurierów, jako miejsce odbioru zamówienia. Dodatkowo czas oczekiwania na zakupy przez klienta ma być krótki.

Otworzenie tego typu sklepów jest jedną z pierwszych decyzji Lite E-Commerce Żabka, czyli start-upu powołanego do życia przez Żabka Future. Grupa Żabka Future powstała na początku 2021 r., w celu wyszukiwania i tworzenia nowych rozwiązań o charakterze modern convenince.

Szybkie zakupy przez telefon – Biedronka oraz Wolt już to oferują

Biedronka przy współpracy z Glovo już od początku wybuchu pandemii umożliwiła swoim klientom robienie zakupów przez telefon. Ostatnio jednak obie firmy zapowiedziały utworzenie wspólnymi siłami nowej oferty – Biedronka Express BIEK. Dzięki niej klienci będą mogli składać zamówienia przez 7 dni w tygodniu, a czas ich realizacji ma wynieść 15 minut. Usługa póki co zostanie wprowadzona w sześciu miastach Polski: w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu oraz we Wrocławiu.

Swój dark store w Warszawie otworzyła również firma Wolt. Polska jest trzecim krajem, po Finlandii i Grecji, w którym fińska firma postanowiła otworzyć pilotażowo Wolt Market. Sklep jest czynny siedem dni w tygodniu, czas realizacji zamówienia ma wynieść mniej niż 30 minut, a koszt dostawy wynosi 5,99 zł.