Żabka w reklamach informuje, że sklepy będą otwarte w niedziele

fot. Bartlomiej Kudowicz / / FORUM

Sieć Żabka opublikowała reklamę, w której informuje klientów, że jej sklepy będą otwarte w niedziele. Za ladą mają stać właściciele sklepów, co jest zgodne z nowymi przepisami obowiązującymi od początku lutego.

“Co niedziela, co niedziela, moją Żabkę wam otwieram” - śpiewa aktorka grająca w spocie reklamowym sieci Żabka. W dalszej części reklamy można usłyszeć głos lektora, który informuje, że “właściciele Żabek w każdą niedzielę zapraszają po chrupiące pieczywo”. Jest to pierwszy przypadek po wejściu w życie nowelizacji przepisów zaostrzających ograniczenia handlu w niedziele i w święta, w którym to sklep jasno deklaruje możliwość robienia u nich zakupów w ostatni dzień tygodnia.

Sieć sklepów Żabka, planuje skorzystać z zapisów umożliwiających otwarcie placówki handlowej w niedziele, pod warunkiem, że za ladą stać będzie właściciel (w przypadku Żabek franczyzobiorca - red.) lub jeden z jego członków rodziny. W myśl nowej wersji prawa obowiązującej od 1 lutego, właściciel może skorzystać z nieodpłatnej pomocy: małżonka, własnych dzieci, dzieci przysposobionych, rodziców, macochy, ojczyma, rodzeństwa, wnuków lub dziadków.

Poza reklamą opublikowaną na platformie YouTube, sieć sklepów przygotowała również kampanię na innych portalach mediów społecznościowych. Na ich koncie na Facebooku można znaleźć post informujący o “Żabkach otwartych w niedziele”

