Żabka uruchomi nowe formaty sklepów. Ukłon dla kierowców

Ceny żywności w Wielkiej Brytanii spadają. To pierwszy raz od ponad dwóch lat We wrześniu były one o 0,1 proc. niższe niż w sierpniu - poinformowało we wtorek Brytyjskie Konsorcjum Handlu Detalicznego (BRC). Jak wyjaśniło BRC, głównym powodem spadku cen żywności jest rosnąca konkurencja między supermarketami.