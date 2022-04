Pracownicy Żabki "na słuchawce". Sieć testuje nowe rozwiązanie

/ Żabka

Pracownicy Żabki otrzymali specjalne słuchawki. Dzięki nim otrzymują na bieżąco informacje m.in. o braku parówek na rollerze, kawy w automacie, konieczności zabezpieczenia towaru czy ewentualnej awarii sprzętu chłodniczego. Aktualnie trwa testowanie nowego rozwiązania w jednym ze sklepów sieci.

Żabka wprowadza kolejne innowacyjne rozwiązanie. Tym razem sieć stawia na "komunikację" – pracownicy dzięki specjalnym słuchawkom otrzymują informacje dotyczące ewentualnej awarii sprzętu chłodniczego i konieczności zabezpieczenia towaru czy informacje o sytuacjach wymagających interwencji człowieka, jak np. brak parówek na rollerze czy kawy w kawomacie oraz konieczności wyczyszczenia tych urządzeń".

"Takie rozwiązanie gwarantuje pełną dostępność oferty dla klienta, a poprzez odpowiednią konserwację i eksploatację przedłuża żywotność znajdujących się w sklepie urządzeń" – wskazuje sieć sklepów małoformatowych w komunikacie prasowym.

– Żabka jest jedną z najbardziej innowacyjnych franczyz na rynku. Rozwijamy lokalną przedsiębiorczość w oparciu o nowe technologie, by przedsiębiorcy mogli łatwo przystosowywać prowadzenie biznesu do aktualnych wyzwań i jeszcze lepiej spełniać oczekiwania klientów. Nowe, inteligentne rozwiązania zastosowane w Żabce w Poznaniu wspierają naszych franczyzobiorców w zarządzaniu swoim sklepem, ale są również energooszczędne. Dzięki temu optymalizujemy koszty i jesteśmy przyjaźni środowisku – mówi Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Żabka

Aktualnie Żabka przeprowadza pilotaż smart technologii. Jak wskazuje sieć, nowe rozwiązania testuje franczyzobiorca oraz pracownicy sklepu przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu. To m.in. na podstawie ich opinii i sugestii zmian wybrane zostaną rozwiązania, które w kolejnym etapie testu zostaną wdrożone w większej liczbie placówek.

– Zastosowane w sklepie rozwiązania znacznie usprawniają jego prowadzenie i pozwalają nam skupić się na tym, co robimy najlepiej, czyli na sprzedaży oraz obsłudze klientów. To bardzo ważne, by budować dobre, lokalne relacje z naszymi klientami – mówi Marta Tołwińska, franczyzobiorczyni sklepu przy ul. Półwiejskiej w Poznaniu.

