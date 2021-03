Koniec plastikowych toreb w Żabce

fot. materiały prasowe / Żabka

Żabka zmniejsza zużycie plastiku o 1000 ton rocznie. Sieć sklepów kończy z plastikowymi torbami oraz wieczkami do kubków na kawę wykonanymi z tworzywa sztucznego. Zastąpiły je papierowe odpowiedniki – podaje Żabka.

Trwa wojna z plastikiem. Nie dalej jak wczoraj pisaliśmy o szczegółach kaucji od plastikowych i szklanych butelek - rządzący chcą wprowadzić dodatkową opłatę przy zakupie. Będzie ona oddana przy zwrocie opakowań. Z plastikiem walczą także światowe korporacje m.in. Coca Cola testuje papierowe butelki na napoje, z kolei McDonald's zapowiedział wycofanie plastikowych zabawek z popularnych zestawów Happy Meal.

Żabka na wojnie z plastikiem

Na wojnę z plastikiem idzie także sieć sklepów Żabka. Firma wyeliminowała zbędne, jednorazowe materiały z plastiku – torby na zakupy (tzw. zrywki) oraz plastikowe wieczka do kubków na kawę. Zastąpiły je całkowicie biodegradowalne, papierowe odpowiedniki, informuje Żabka.

– Zanieczyszczenie tworzywami sztucznymi to jedno z największych wyzwań współczesnego świata. Obsługując dziennie ok. 2,5 mln klientów mamy świadomość naszej roli wobec ograniczania plastiku w naszej sieci i zachęcania klientów do dokonywania świadomych wyborów, dobrych dla naszej planety. Dlatego zdecydowaliśmy się na wycofanie zbędnych materiałów z tworzyw sztucznych i zastąpiliśmy je biodegradowalnymi odpowiednikami – mówi Tomasz Suchański, prezes zarządu, CEO Grupy Żabka.

"Żabka to sieć małych i wygodnych sklepów. Jej klienci zwykle robią niewielkie zakupy, ale często. Tylko do 1 na 20 zrobionych w Żabce zakupów klienci dokupują torbę. Pozostałe 95 proc. używa własnej torby lub po prostu spożywa zakupione produkty zaraz po wyjściu ze sklepu. Eliminując ze sklepów zbędne, jednorazowe materiały z plastiku, Żabka wraz z klientami zredukuje zużycie plastiku aż o 1000 ton rocznie" – czytamy w komunikacie firmy.

"Polak zużywa 490 plastikowych toreb"

Statystyczny Polak zużywa około 490 toreb z tworzywa sztucznego rocznie – wynika z danych przywołanych przez Żabkę. Plastik rozkłada się przez blisko 400 lat, natomiast biodegradowalne materiały w ciągu kilku tygodni.

"Papier użyty do produkcji dostępnych w sieci Żabka toreb pochodzi z odnawialnych źródeł i jest oznaczony certyfikatem FSC, który jest gwarancją odpowiedzialnej gospodarki leśnej. W praktyce oznacza to, że producenci stosują najnowsze technologie, minimalizując ilość zużytej w czasie produkcji wody, a każde ścięte drzewo wymaga nasadzenia przynajmniej jednego nowego" – podkreśla Żabka.

DF