Żabka jak Amazon Go. Zakupy bez kas i kolejek dostępne w Decathlonie

Żabka i Decathlon stawiają na sztuczną inteligencję i testują zakupy bez kas i kolejek. W sklepie Decathlon w Piasecznie została otwarta pierwsza bezobsługowa Żabka Nano. Ten koncept różni się od dotychczas otwieranych placówek autonomicznych Żabki innowacyjną metodą autoryzacji i płatności za zakupy dokonywanej za pomocą karty płatniczej.

– Od czerwca br. otworzyliśmy już kilkanaście bezobsługowych placówek Żabka Nano w różnych lokalizacjach, m.in. na dworcu, metrze, w centrach miast czy Międzynarodowych Targach Poznańskich. Obecnie debiutujemy z nową wersją Żabki Nano w modelu store-in-the-store. Dzięki specjalnej konstrukcji modułowej placówkę możemy uruchomić w bardzo krótkim czasie, w Piasecznie trwało to około doby. Pilotaż zaplanowany jest w sieci Decathlon, cieszymy się, że wspólnie możemy budować nową wartość dla klientów – mówi Tomasz Blicharski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Future.

Żabka Nano wykorzystuje innowacyjną metodę autoryzacji i płatności za zakupy wdrożoną we współpracy z Adyen. Wstęp do placówki możliwy jest przy wykorzystaniu karty płatniczej – klient przed wejściem do punktu przykłada ją do terminala. Przy pierwszej wizycie należy podać numer telefonu, na który wysłany zostanie SMS z potwierdzenia zakupów. Po wykonaniu tej czynności drzwi otworzą się automatycznie. Zakupy zajmują chwilę - klient wchodzi do sklepu, wybiera interesujące go produkty i wychodzi.

"Zamontowany w Żabce Nano system kamer, wykorzystujący algorytmy m.in. machine learning, rozpozna zdjęte z półek produkty, naliczy odpowiednią kwotę, po czym automatycznie sfinalizuje płatność za pomocą wykorzystanej przy wejściu do Żabki Nano karty płatniczej. System nie identyfikuje klientów, nie zapamiętuje również obrazu, co gwarantuje pełne zachowanie prywatności i bezpieczeństwo" – podaje biuro prasowe sieci Żabka

– Decathlon od lat stawia na innowacje i dostosowuje się do coraz bardziej scyfryzowanego świata, wdrażając nowe rozwiązania. Pandemia i konieczność zakupów online znacząco zmieniły wymagania konsumentów, którzy bardziej niż kiedykolwiek za pomocą różnych urządzeń są połączeni ze światem online, a ich oczekiwania wobec wygody zakupów rosną. Innowacje są w DNA naszej firmy, dlatego tym bardziej cieszy nas udział w tym projekcie – mówi Paweł Krawczyk, Lider Ekspansji i Rozwoju w Decathlon Polska.

