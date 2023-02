W Żabce otworzysz... konto bankowe. Na klientów czekają też nagrody

Bank BNP Paribas i Żabka rozpoczęły roczną współpracę. W ramach promocji "Jesteś wygrywem" można założyć konto bankowe w sklepie, jednocześnie robiąc zakupy. Dodatkowo na klientów czekają e-vouchery do wykorzystania w Żabce, a także loteria, w której łączna pula nagród wynosi 1,5 mln zł.

fot. Longfin Media / / Shutterstock

Przez najbliższy rok klienci Żabki będą mogli założyć w sklepie rachunek w BNP Paribas - Konto Otwarte na Ciebie, ułatwione będzie też pobranie bankowej aplikacji GOmobile - poprzez kod QR znajdujący się na plakatach rozwieszonych w placówkach sieci.

Jak poinformował bank, poza standardową ofertą przypisaną do konta, czyli bezpłatnemu otwarciu i prowadzeniu konta, bezpłatnym przelewom oraz wypłatom z bankomatów BNP Paribas i sieci Planet Cash, obowiązują też specjalne, promocyjne warunki. To brak opłat za użytkowanie karty mobilnej lub zwykłej (przez 12 miesięcy od jej wydania).

- To pierwsza na polskim rynku współpraca banku i sieci handlowej na tak dużą skalę. Bezprecedensowe są również możliwości, jakie wspólnie zaoferujemy – każda osoba może wejść do sklepu Żabka wyłącznie ze swoim smartfonem i wyjść z niego jako klient Banku BNP Paribas. Nie musi chodzić do placówki, szukać rozwiązań w internecie, ani czekać na kuriera z umową. Jako bank mocno stawiający na cyfryzację i promocję płatności bezgotówkowych liczymy nie tylko na zapoznanie szerszego grona Klientów z naszą ofertą, ale również szeroką promocję płacenia kartą (szczególnie wirtualną, bez konieczności wyrabiania plastikowej), smartfonem czy smartwatchem – mówi Tomasz Dymowski, Tribe Leader Omnichannel for Retail w Banku BNP Paribas.

Reklama

Współpraca Żabki i BNP Paribas - dodatkowe nagrody i loteria

Na klientów, którzy skorzystają z promocji, czekają dodatkowe bonusy. Każdy, kto założy w aplikacji GOmobile Konto Otwarte na Ciebie z kartą płatniczą Mastercard, aktywuje ją i zapewni wpływ min. 1 000 zł, otrzyma e-vouchery o łącznej wartości 50 zł do wykorzystania w sklepach Żabka.

Przeczytaj także Jak rozbić bank w bankowych promocjach i zarobić? Podpowiadamy

Ponadto używanie karty (mobilnej lub standardowej), w szczególności do płatności w sklepach sieci Żabka oraz sklepach autonomicznych Żabka Nano, przekłada się na udział w loterii, w której można wygrać e-vouchery na zakupy w sklepach Żabka lub nagrody pieniężne. Codziennie można wygrać e-vouchery o łącznej wartości 500 zł. Nagrody pieniężne przyznawane są co tydzień - 5 000 zł, co miesiąc - 50 000 zł, a na koniec nawet 500 000 zł. Każda transakcja kartą płatniczą na kwotę co najmniej 10 złotych w sklepie Żabka lub Żabka Nano to dziesięć losów na loterii, każda inna transakcja – jeden los. Loteria potrwa 12 miesięcy.

DU