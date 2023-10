Żabka chce wyjść poza granice Polski. "Analizujemy różne opcje"

Grupa Żabka, której obroty w tym roku przekroczą 20 mld zł wobec 18,5 mld zł w 2022 r., chce utrzymać tempo wzrostu w 2024 r. Dynamika sprzedaży porównywalnej ma wzrosnąć w przyszłym roku dwucyfrowo – poinformował PAP Biznes Adam Manikowski, wiceprezes Grupy Żabka. Ambicją grupy jest wyjście z Żabką za granicę.

„W tym roku przekroczymy 20 mld zł obrotu wobec 18,5 mld zł w ubiegłym roku. Rozwijamy się w sposób zrównoważony, nie budujemy obrotu kosztem rentowności” – powiedział PAP Biznes wiceprezes Grupy Żabka i dyrektor zarządzający Żabka Polska Adam Manikowski.

Jak poinformował, nastroje konsumentów powoli się poprawiają.

„Ma to związek z większą przewidywalnością na rynku i z malejącą inflacją. Sentyment klienta zaczyna odżywać” – powiedział Manikowski.

Grupa chce otwierać ponad 1 tys. sklepów rocznie.

„W przyszłym roku planujemy otworzyć kolejne ponad 1 tys. sklepów. Naszym planem na przyszły rok jest też osiągnięcie dwucyfrowej dynamiki sprzedaży porównywalnej. Biorąc pod uwagę dynamikę wzrostu obrotów w ostatnich dwóch latach i tym roku, jestem przekonany, że w przyszłym roku dynamika nie zwolni, tempo wzrostu obrotów zostanie utrzymane” – powiedział wiceprezes grupy.

W raporcie zintegrowanym za 2022 rok Grupa Żabka podała, że sprzedaż do klienta końcowego w 2022 roku wzrosła o 28 proc. rdr do 18,5 mld zł. Wzrost sprzedaży porównywalnej (LFL) wyniósł 17 proc. wobec 9,8 proc. w 2021 r. EBITDA znormalizowana wzrosła w ubiegłym roku o 22 proc. rdr do 2,4 mld zł, a zysk netto spadł o 25 proc. rdr do 384 mln zł.

Obecnie sieć sklepów Żabka liczy blisko 10 tys. sklepów, jeszcze w październiku otwarty ma zostać sklep nr 10 000.

Także w październiku Żabka otworzy pierwsze sklepy w dwóch nowych formatach: Drive (umożliwiający zakupy w drodze, bez wychodzenia z samochodu) oraz Non Stop (hybrydowy, łączący cechy sklepu bezobsługowego ze sklepem tradycyjnym, otwarty całodobowo).

„Nowe formaty – Drive i hybrydowy Non Stop – mają nam pomóc dotrzeć do klientów i być jeszcze bliżej nich. To nie są egzotyczne formaty. Badaliśmy potrzeby klientów i wiemy, że tego oczekują. Po otwarciu pierwszych sklepów w październiku pozostanie nam kwestia weryfikacji asortymentu i modelu operacyjnego. Będziemy patrzeć, jak się przyjmą, skalibrujemy je i mocniej ruszymy z rozwojem” – powiedział Adam Manikowski.

„Nie wszędzie jest zapotrzebowanie na sklep 24-godzinny, ale widzimy potencjał dla takich placówek np. na rynkach dużych miast. Format Drive dobrze sprawdzi się z kolei poza centrami miast” – dodał.

Wiceprezes poinformował, że grupa chciałaby wyjść z Żabką poza granice kraju.

„Naszą ambicją jest wyjście z Żabką za granicę i już niedługo będziemy mogli powiedzieć więcej w tym temacie. Analizujemy różne opcje” – powiedział Manikowski.

Dodał, że grupa chce się rozwijać także poprzez przejęcia, ale w ekosystemie convenience, nie odchodząc od core biznesu.

Pytany o plany giełdowe spółki, odpowiedział: „Giełda to decyzja naszego inwestora. Przy jego wsparciu skupiamy się na maksymalnym rozwoju, zarząd koncentruje się na pracy operacyjnej”.

Żabka to największa sieć convenience w Polsce, obsługuje ponad 3 mln klientów dziennie.

Grupa świadczy też usługi q-commerce pod szyldami Żabka Jush! i Delio, w portfelu ma również działającą na rynku cateringu dietetycznego platformę Maczfit oraz Dietly, operatora platformy do zamawiania diet pudełkowych.

Pakiet kontrolny w Grupie Żabka ma fundusz CVC.

