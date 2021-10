Żabka testuje dostawy ekspresowe. Zakupy dostaniesz w 15 minut

Analitycy: Niski kurs Allegro może być okazją do zakupu akcji

Analitycy oceniają, że historycznie niski kurs Allegro po wprowadzeniu Amazon Prime może być okazją do zakupów akcji na GPW. Są jednak podzieleni, co do losów kursu polskiej platformy e-commerce w dłuższym terminie. Cześć spodziewa się zwyżki notowań, gdyż Allegro pozostaje ciekawą inwestycją na warszawskim parkiecie. Inni oczekują w dłuższym terminie powrotu do spadków, gdyż przy zaostrzeniu konkurencji widzą zagrożenie dla utrzymania udziałów rynkowych i marży EBITDA.