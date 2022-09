Żabka jeszcze bardziej eko. Sieć otworzy pierwszy taki sklep w Polsce

/ Żabka

Podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu Żabka Polska zaprezentowała nowy rodzaj sklepu – Eko Smart. Łączy on rozwiązania ekologiczne z technologicznymi nowinkami ułatwiającymi franczyzobiorcom prowadzenie placówki. Pierwszy taki sklep zostanie otwarty 23 września w Poznaniu.

Żabka Eko Smart to kontynuacja i jednocześnie połączenie projektów realizowanych przez firmę od 2020 roku. Wtedy to właśnie w Warszawie uruchomiono pierwszy sklep w 100 proc. zasilany zieloną energią. Kolejnym krokiem było uruchomienie w kwietniu 2022 r. Żabki Smart w Poznaniu, w której testowane są rozwiązania technologiczne mające na celu usprawnienie pracy franczyzobiorców oraz zatrudnianych przez nich osób.

„Żabka Eko Smart jest wręcz naszpikowana innowacyjnymi rozwiązaniami technologicznymi opartymi na sztucznej inteligencji, które współpracują z obsługą sklepu. >>Komunikują się<< one z franczyzobiorcą i sprzedawcami oraz >>wykonują<< niektóre czynności w placówce. Prowadzenie takiego sklepu jest bardzo intuicyjne oraz produktywne dla franczyzobiorców” – powiedział w trakcie przedpremierowego pokazu sklepu Adam Manikowski, wiceprezes zarządu, dyrektor zarządzający Żabka Polska.

Pierwsza Żabka Eko Smart zlokalizowana będzie w Poznaniu przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2. Wkrótce sieć planuje uruchomienie jeszcze trzech tego typu sklepów w różnych częściach kraju. Żabka Eko Smart wpisuje się w strategię firmy, która kładzie szczególny nacisk na troskę o środowisko naturalne, w tym osiągnięcie neutralności klimatycznej do końca 2025 r. oraz zredukowanie intensywności emisji w sklepach o 70 proc. do końca 2026 r., a także podniesienie poziomu satysfakcji franczyzobiorców ze współpracy z siecią.

W poznańskiej Żabce Eko Smart zastosowano jedną z pierwszych na świecie instalacji perowskitowych – w tej przełomowej technologii powstały tzw. cenówki oraz żaluzje z ogniwami perowskitowymi. Placówkę wyposażono również w systemy zdalnego zarządzania oświetleniem oraz znajdującymi się w sklepie urządzeniami (Smart Shop Control), a przy stoisku z kawomatem ułożono płytki wykonane z fusów i łusek po kawie. Z kolei zamykane, izolowane matami z konopi siewnych lodówki pozwalają na dużą oszczędność energii, podobnie jak wypełnione glikolem półki w szafie mroźniczej.

Przed Żabką Eko Smart stanął także EKOmatu, czyli urządzenia do zbiórki butelek i puszek po napojach. Z zebranych w ten sposób zużytych, pustych opakowań powstaną nowe opakowania produktów marek własnych Żabki, np. Od nowa, Dobra Karma, Foodini, które mają o 33% mniejszy od tradycyjnego opakowania ślad węglowy. Żabka z pomocą EKOmatów zebrała już 600 tys. butelek.

Aby ograniczyć ilość pyłów i szkodliwych substancji, które trafiają do atmosfery, jedna ze ścian budynku, w którym znajduje się Żabka Eko Smart, została pokryta roślinami. Nie tylko produkują one tlen, ale też pochłaniają kurz i szkodliwe związki z powietrza. Łącznie w 280 donicach posadzono 532 rośliny. Efekt eliminacji szkodliwych substancji dodatkowo wzmocni ułożona przy budynku antysmogowa kostka, która – w porównaniu z asfaltem – zmniejsza stężenie tlenków azotu w powietrzu średnio o ok. 50%.

„Co ważne, traktujemy ten format jako laboratorium, na bazie którego będziemy pewne rozwiązania wdrażać w całej sieci” – podsumował Adam Manikowski.

Anna Grabowska, wiceprezeska zarządu ds. strategii konsumenckich, przypomniała, że na bazie doświadczeń z pilotażowych programów prowadzonych w laboratorium w Warszawie Żabka wprowadziła do sieci nowe rozwiązania, dzięki którym zredukowała emisje gazów cieplarnianych o ponad 1,3 tys. ton CO2, a także zmniejszyła zużycie energii elektrycznej o prawie 261 MWh.

„Ponadto centrala naszej sieci, wszystkie centra logistyczne oraz 50 proc. naszych sklepów zaopatrujemy już w zieloną energię. Szukamy także takich rozwiązań jak EKOmaty - czyli urządzenia do zbiórki butelek i puszek po napojach - które w działania proekologiczne angażują naszych klientów. Z zebranych w ten sposób zużytych, pustych opakowań po napojach powstają nowe, które mają o 33 proc. mniejszy od tradycyjnego opakowania ślad węglowy. Z tego materiału wytwarzamy wszystkie butelki naszych marek własnych” – mówiła wiceprezeska Grupy Żabka.