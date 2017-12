Za 10 lat pracę znajdzie za nas algorytm

Zmienia się sposób poszukiwania pracy. Ogłoszenia wyświetlane do tej pory na ekranach komputerów coraz częściej przeglądane są na telefonach komórkowych - mówi w Pulsie Dnia prezes Grupy Pracuj Przemysław Gacek.

Jego zdaniem to jednak dopiero początek cyfrowej rewolucji. - Za 10 lat kandydat, umowny Przemek Gacek, będzie siedział w domu albo jechał samoprowadzącym się samochodem i powie do Siri lub innego urządzenia rozpoznającego mowę: "szukaj ofert pracy". Takie urządzenie będzie nas bardzo dobrze znało: będzie miało dostęp do naszych sieci społecznościowych, testów kompetencyjnych, które wykonujemy w firmach (...) i będzie mogło w bardzo dokładny sposób zweryfikować na podstawie moich oczekiwań tę jedną, dwie, trzy oferty pracy, w których mógłbym się zrealizować - snuje wizje Przemysław Gacek.

Jego zdaniem obecne rozgrzanie na rynku pracy to żniwa dla portali ogłoszeniowych, bo firmy dwoją się i troją w poszukiwaniu kandydatów. - Na rynku pracy trzeba się wyróżnić. Jeszcze kilka lat temu z kwestii employer brandingu, czyli wizerunku pracodawcy nie korzystało wiele firm. W momencie, gdy mamy problem z kandydatami, lepiej jest zainwestować w ten wizerunek, bo z jednej strony moi obecni pracownicy lepiej mnie postrzegają, a z drugiej strony można wyróżnić się czymś na rynku pracy - mówi Gacek.

