ZWZ Pekao zdecydowało o wypłacie dywidendy

Piątkowe walne zgromadzenie Banku Pekao zdecydowało o wypłacie do 3,21 zł dywidendy na akcję. Wypłata jest uzależniona od stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącego polityki dywidendowej banków komercyjnych oraz zalecenia nadzorczego dla Banku Pekao w drugiej połowie 2021 roku.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 171.791.011 ważnych głosów, stanowiących ok. 65,45 proc. kapitału zakładowego. Za przyjęciem uchwały oddano 162.648.792 głosy. Nie było głosów "przeciw", natomiast 9.142.219 wstrzymało się.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, gdy KNF zezwoli, by do 75 proc. zysku banku mogłoby być przeznaczone na wypłatę dywidendy, Pekao wypłaci akcjonariuszom kwotę 842,5 mln zł, co dawałoby 3,21 zł dywidendy na akcję. Kwota 283,9 mln zł przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy.

W przypadku, gdyby KNF dopuścił, by na dywidendę trafiło do 50 proc. zysku za 2020 roku, dywidenda wyniesie 2,14 zł, co dawałoby łączną kwotę 561,7 mln zł. Kwota 283,9 mln zł przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy, a pozostała część zysku - 280,8 mln zł - pozostanie niepodzielona.

Gdyby KNF zgodził się na przeznaczenie do 25 proc. zysku za 2020 rok, dywidenda z akcji Pekao wyniesie 1,07 zł, czyli łącznie 280,8 mln zł. Kwota 283,9 mln zł przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy, a pozostała część zysku - 561,7 mln zł - pozostanie niepodzielona.

W przypadku zgody Komisji dniem dywidendy będzie 10 września, a jej wypłata nastąpi 29 września.

Jeśli KNF nie wyrazi zgody na wypłatę dywidendy, zysk netto za 2020 rok w wysokości 1,13 mld zł zostanie podzielony na 283,9 mln zł z przeznaczeniem na kapitał rezerwowy, a 842,5 mln zł pozostanie niepodzielone - co zakładała także wcześniejsza rekomendacja zarządu banku.

Zgodnie z uchwałą, zarząd podejmie uchwałę w sprawie stwierdzenia spełnienia się lub braku spełnienia się warunków wypłaty dywidendy najpóźniej 2 września 2021 r., przy czym w przypadku braku wydania do 31 sierpnia 2021 r. (włącznie) stanowiska KNF oraz zalecenia KNF, żaden z warunków wypłaty dywidendy nie ulega spełnieniu.

Wniosek o warunkową wypłatę dywidendy złożyło w czwartek PZU, jako 20-proc. akcjonariusz Banku Pekao.

16 grudnia 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła stanowisko w sprawie polityki dywidendowej m.in. banków komercyjnych. KNF uznała za konieczne wstrzymanie przez banki wypłaty dywidendy w pierwszym półroczu 2021 roku.

Równocześnie KNF wskazała, że stanowisko w sprawie polityki dywidendowej banków w drugiej połowie 2021 roku będzie przedstawione odrębnie, po dokonaniu analizy sytuacji finansowej sektora bankowego w pierwszym półroczu. (PAP Biznes)

