Miliony złotych nadpłaconej składki zdrowotnej wróciły do przedsiębiorców. ZUS podał kwotę

Można już łatwiej uniknąć podatku od spadków i darowizn. Kwota wolna mocno w górę 1 lipca weszły w życie największe od wielu lat podwyżki kwot wolnych w podatku od spadków i darowizn. To sprawi, że większa grupa obdarowanych i spadkobierców nie będzie zobowiązana do płacenia tego podatku – podaje Prawo.pl. Preferencje obejmą przede wszystkim nabycia od bliższej i dalszej rodziny. Najbliższej rodzina nadal będzie zwolniona z podatku, jeśli zgłosi nabycie do urzędu, a pieniądze otrzyma przelewem.